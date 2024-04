Tízmilliót is spórolhatunk az új Otthonfelújítási Program révén – elemzés

Molnár Dániel a Makronóm Intézet senior elemzőjének írása.

Az 1945 és 1990 között épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet igénybe venni a júniusban induló új otthonfelújítási programot – jelentették be április 5-én, pénteken délelőtt. Összesen 108 milliárd forint jut EU-s forrásból a projektre részben támogatásként, részben támogatott hitelként, amiből mintegy 20 ezer otthon újulhat meg.

A házszigetelésre, nyílászárók cseréjére, melegvíz- és gázfűtésrendszer korszerűsítésére felhasználható programban legfeljebb 7 milliós beruházással lehet részt venni, legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérésével. Egymillió forint önerőt biztosítani kell, a maradékra legfeljebb 6 milliós kamatmentes hitelt lehet felvenni a lakossági MFB Pontokon keresztül. A kölcsönösszeg utólag 2,5-3,5 millió forinttal csökkenthető, mégpedig az adott járás fejlettségétől függően.

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior elemzőjének értékelése szerint több szempontból is jelentős a mai kormányzati bejelentés. Egyrészt

az új otthonfelújítási támogatás célja elsődlegesen az energiafogyasztás csökkentése az energetikai korszerűsítések révén, amely – tekintve, hogy hazánk földrajzi adottságai miatt jelentős energiaimportra szorul – egyben az energiaszuverenitásunkat, a gazdaság sokkellenálló képességét is növeli.

Az építőipari beruházásokat fellendítő hatások

Makronóm Intézet senior elemzője kiemeli azt is, hogy a kormányzat uniós forrásból

108 milliárd forintot szán a programra, amely az önrészt is figyelembe véve 126 milliárd forint értékű beruházást indukálhat, így ez az építőipar egészét jellemző hazai hozzáadott érték arányt vizsgálva nagyságrendileg 75 milliárddal járulhat hozzá a GDP-hez, miközben 20 ezer lakás újulhat meg.

A beruházási összeg és a gazdasági hatás ennél nagyobb is lehet, ha a kormányzati támogatás addicionális, nem államilag támogatott fejlesztésre is ösztönzi a családokat.

A most bejelentett támogatás tehát az 1945 és 1990 között épült családi házak energetikai korszerűsítését hivatott elérni, vagyis a lakásállomány azon szegmensét célozza, ahol potenciálisan a legnagyobb hatékonyságnövekedés és így fogyasztáscsökkenés érhető el az építés óta eltelt időszak technológiai fejlődése, valamint az épületek állagromlása miatt.

Fontos, hogy a most bejelentett program jövedelmi szempontból is célzott, a kormányzat a vissza nem térítendő támogatás mértékének meghatározásában figyelembe veszi az adott járás átlagos jövedelmi szintjét is, így annak mértéke egy 7 millió forint értékű beruházás esetében 2,5–3,5 millió forint között alakulhat.

Az otthonfelújítási támogatás az építőipar és az ipar szempontjából is kiemelten kedvező. Az építőiparban a magas kamatkörnyezet, az uniós források visszatartása, valamint a bizonytalan külső gazdasági környezet visszaesést eredményezett a tavalyi év során, ez pedig kihatással volt az ipari teljesítményre is az építőanyag-gyártáson keresztül. Az idén ugyanakkor a CSOK Plusz után a most bejelentett támogatás már a második intézkedés, amely a lakáspiacon keresztül az építőipar fellendülését támogatja – tette hozzá a Makronóm Intézet senior elemzője.

Átlagosan harmadával többe kerülnek a felújított régebbi házak

„A korszerűsítésbe azért is érdemes belevágni, mert jelentősen emelkedik az ingatlan értéke” – fogalmazott a támogatás bejelentése kapcsán Balogh László, a hazai ingatlanhirdetési piac legismertebb portálja, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: az idén eladott – az otthonfelújítási programban érintett – családi és ikerházak esetében harmadával adtak többet a felújított ingatlanokért a felújítandókhoz képest.

A fővárosban magasabbak az árak, így itt a különbség kisebb: a 2024-ben eddig eladott közepes állapotú és felújítandó házak átlagos négyzetméterára 677 ezer, a felújítottaké 719 ezer forint volt az ingatlan.com adatai szerint.

A vármegyeszékhelyeken ugyanakkor a korszerűsítendő otthonokra jellemző 389 ezer forinttal szemben a jó állapotúaknál majdnem 530 ezer forint volt az átlagár.

A kisebb városokban 316 és 416 ezer forintot mutatnak az idei adatok.

A községekben a felújítandó házaknál 232 ezer, a felújítottaknál pedig 367 ezer forint volt az átlagos eladási négyzetméterár az ingatlan.com adatbázisa alapján.

Hogyan spórolhatnak akár 10 milliót az igénylők?

A lakásfelújítási program kamatmentes kölcsönével és a legalább 30 százalékos energetikai hatékonyságjavulás miatti rezsicsökkenéssel akár 10 millió forintot is megspórolhatnak egy évtized alatt a tulajdonosok

– derül ki az ingatlan.com és a money.hu összeállításából.

Korponai Levente, a money.hu vezetője közölte: „Az Otthonfelújítási Program kamatmentes kölcsönével 4,8–6,8 millió forint kamat- és hitel-visszafizetést is megspórolhatnak az energetikai korszerűsítésben gondolkodó ingatlantulajdonosok a piaci alapú hitelekhez képest. Ráadásul a legalább 30 százalékos energetikai hatékonyságjavulással az éves rezsiszámla akár több százezer forinttal csökkenhet. Így az otthonfelújítási programban részt vevő ingatlantulajdonosok egy évtized alatt akár 10 milliót is megtakaríthatnak a kamattámogatásnak és az alacsonyabb rezsiköltségeknek köszönhetően.”

Ágazati reakció a Mapeitől

A Mapei Kft. vezetése is pozitívan értékeli a kormány bejelentését. Szakértőik véleménye szerint az új támogatás azért előremutató, mert hosszú távú gazdasági előnyöket kínál a rezsiköltségek jelentős csökkentésével. Az energiamegtakarítás mint támogatási feltétel arra ösztönzi a lakosságot és a szakembereket, hogy minél hatékonyabb megoldásokat válasszanak. További jó hír, hogy a támogatás mértékének a lakóhely és jövedelem szerinti differenciálása lehetővé teszi, hogy az alacsonyabb jövedelmű családok is hozzáférjenek a programhoz.

„Februárban azt nyilatkoztam, hogy hiányzik még egy lökés az építőiparnak. Az hiszem, ez lehet az. Az új otthonfelújítási program várhatóan kedvező hatást gyakorol az építőiparra, különösen a kis- és középvállalkozások számára lehet előnyös. A projekt által generált megnövekedett kereslet várhatóan serkenti az ágazat növekedését” – jelentette ki Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.

A vállalat, amint értesült az új programról, egy külön alprogram létrehozásáról döntött, hogy a kormány támogatási programjának kiegészítéseként további előnyökkel nyújtson a pályázók számára.

