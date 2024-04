Fokozatosan kilábalhat a kiskereskedelem

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Az éves adatok is azt mutatják, hogy az élelmiszer-, valamint az üzemanyag-forgalom emelkedik, miközben a nem élelmiszer jellegű kereskedelem volumene továbbra is elmarad a megelőző évi szintjétől. Ezen belül azonban eltérő folyamatok játszódnak le: a gyógyszerforgalom nő, valamint februárban már emelkedést mutatott az iparcikk jellegű vegyes kereskedelem is, bár ebben a bázishatás is szerepet játszott, miközben a bútor, a műszaki cikkek, a könyv-, az újság-, a papíráru-forgalom továbbra is 10 százalékot meghaladó visszaesést könyvelt el. Ez azt jelzi, hogy az óvatossági motívum még mindig erőteljesen jelen van a magyar gazdaságban.

A reálbérek emelkedése ugyan lehetővé teszi a vásárlások növekedését, azonban ez egyelőre csak az élelmiszer-forgalomra koncentrálódik a kiskereskedelmen belül, a fogyasztók továbbra is visszafogják a nem létfontosságú vásárlásaikat.

Molnár Dániel véleménye szerint a kiskereskedelem a következő hónapokban is tovább bővülhet, ezt elsősorban a reálbérek, valamint a reálnyugdíjak emelkedése és az óvatossági motívum fokozatos oldódása segítheti. Ez utóbbi viszont, ahogy a mai adatok is mutatják, csak lassan következhet be. A Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője úgy véli, hogy a kiskereskedelmi forgalom javulása ugyanakkor a növekedési kilátások szempontjából kiemelten fontos lenne, mivel az idei évben a külső kereslet gyengélkedése nyomán a fogyasztás lehet a gazdaság fő motorja.

Kilábalási szakaszba ért a kiskereskedelmi forgalom

A Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóközleményében kiemeli, hogy februárban tovább folytatódott a fogyasztás helyreállása, éves alapon már második hónapja nő a kiskereskedelmi forgalom. Így immár kijelenthető:

a 13 hónapon át tapasztalt mérséklődést követően, túljutva mélypontján, a kiskereskedelmi forgalom a kilábalási szakaszba ért.”

Közleményükben kiemelik, hogy a hatékony intézkedéseknek köszönhetően a kormány 2024 februárjára 3,7 százalékra szorította vissza az infláció mértékét. Az utóbbi összeomlása, a reálbérek szeptember óta tartó növekedése, így a fogyasztói bizalom erősödése és az óvatossági motívum oldódása érdemben támogatta a kiskereskedelmi forgalom bővülését.

Úgy vélik, hogy a 2024-ben ismét 5 százalék feletti mértékben növekedő reálbérek a belső kereslet helyreállásának, a fogyasztás bővülésének egyik fő hajtóerejét fogják jelenteni. Erre mutat az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem volumenének 2,7 százalékos növekedése.

