Kiderült, melyik magyar városban készülhetnek a jövő űrhajósai: Kapu Tibor már ki is próbálta a centrumot

Az űrhajós – aki korábban maga is kosárlabdázott – kipróbálta a pécsi akadémia High Performance Center, ami után megjegyezte, „legközelebbi űrutazására akár itt is fel tudna készülni”.

Kapu Tibor kijelentése azért helytálló, ugyanis a Dr. Hepp Ferenc Rehabilitációs és Regenerációs Központ – Magyarországon egyedülálló módon – olyan technológiákat is felvonultat, amellyel szimulálhatóak az űrbéli állapotok. A center falai között Kapu Tibor és Rátgéber László kipróbálták a hiperbárikus kamrába, ahol beszélgettek a tudományosságról, a rehabilitáció fontosságáról, ami mind a sportolók, mind az asztronauták életében fontos szerepet játszik

A központ kipróbáláson túl az asztronauta kosárlabdázott is, a pécsi játékosok társaságában a Fűzy Ákosról – a pécsiek legendájáról – elnevezett pályán. Kapu Tibor ezen felül megkérte Meleg Gergőt, a NKA Universitas Pécs játékosát, hogy ugorja át őt, és úgy zsákoljon – és a játékos teljesítette a kérést.