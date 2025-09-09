Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
államminiszter Dohát Magyarország külügyminiszter légicsapás Szijjártó Péter Katar

„Magyarország kiáll Katar mellett” – Szijjártó megszólalt a dohai támadás után

2025. szeptember 09. 18:51

Magyarország kiáll Katar mellett a feszült közel-keleti helyzetben. A külügyminiszter szerint a béke és biztonság közös érdek.

2025. szeptember 09. 18:51
null

Telefonon egyeztetett Szijjártó Péter Sultan bin Saad Al Muraikhil, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapás kapcsán – számolt be a külügyminiszter Facebook-bejegyzésében.

Ezt is ajánljuk a témában

A külügyminiszterek megerősítették Katar és Magyarország barátságát és azt, hogy a közel-keleti béke a két ország közös érdeke.

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, egyúttal nagyra becsüljük Katar közvetítő tevékenységét az izraeli túszok szabadon bocsátásában” – emelte ki Szijjártó Péter.

A külügyminiszter a bejegyzése lezárásaként hálát adott Katarnak, amiért az ország segített a magyar állampolgárságú túszok kiszabadításában is.

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

***

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2025. szeptember 09. 20:44
Izrael terrorista állam!
Válasz erre
0
0
patikus-3
2025. szeptember 09. 20:33
Hogyan állunk ki Katar mellett? Hogyan? Lehetne valami konkrétumot? Elítéljük az agresszort?
Válasz erre
1
1
Ízisz
2025. szeptember 09. 20:09
Z. "bakafant-28 2025. szeptember 09. 19:48 Peti,egy seggel nem lehet két lovon ülni.... Kiállunk Katar mellett,de a zsidók seggét fényesra nyaljuk...Nem kéne ennyire beleállni!" Ízisz bakafant-28 2025. szeptember 09. 20:05 Z. Ha Netanjahu hülyeséget csinál, azt miért kéne támogatni??? Ha a zsidókat akarják kiirtani, nyilván kiállunk mellettük... Ahogyan elítéltük az oroszok támadását Ukrajna ellen... Ahogyan elítéljük a keresztények üldözését, írtását is... A civileket gyilkoló terrorista szervezeteket is... Nem kell többer látni a dolgokba, -pláne direkt- mint ami van... Akkor tök egyértelmű minden...💯❗😎
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 09. 19:58
»fintaj-2 2025. szeptember 09. 19:35 • Szerkesztve Ha Katar visszalő, mi is oda lövünk?« Minket is megtámadtak. Vagy lemaradtam valamiről? Vagy te maradtál le valamiről? 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!