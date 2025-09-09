„Magyarország kiáll Katar mellett” – Szijjártó megszólalt a dohai támadás után

Szijjártó Péter megkötötte az eddigi legnagyobb szerződést, ami Magyarország és a nyugati beszállítók közt valaha volt
Óriási távlatokat nyit meg a Shellel kötött megállapodás.
Magyarország kiáll Katar mellett a feszült közel-keleti helyzetben. A külügyminiszter szerint a béke és biztonság közös érdek.
Telefonon egyeztetett Szijjártó Péter Sultan bin Saad Al Muraikhil, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapás kapcsán – számolt be a külügyminiszter Facebook-bejegyzésében.
A külügyminiszterek megerősítették Katar és Magyarország barátságát és azt, hogy a közel-keleti béke a két ország közös érdeke.
„Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, egyúttal nagyra becsüljük Katar közvetítő tevékenységét az izraeli túszok szabadon bocsátásában” – emelte ki Szijjártó Péter.
A külügyminiszter a bejegyzése lezárásaként hálát adott Katarnak, amiért az ország segített a magyar állampolgárságú túszok kiszabadításában is.
