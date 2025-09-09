Szijjártó Péter megkötötte az eddigi legnagyobb szerződést, ami Magyarország és a nyugati beszállítók közt valaha volt

Szijjártó Péter elárulta: így lehet biztosítani Magyarország jövőjét
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a konnektivitáson és a körkörös Európa- modellen múlik minden.
Óriási távlatokat nyit meg a Shellel kötött megállapodás.
Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést ír alá a Shell energiaipari konszernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé fogja tenni újak bevonását is hazánk ellátásába – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Milánóban.
A tárcavezető a Shell európai és afrikai kereskedelemért felelős alelnökével, Bob Kijkuittal folytatott tárgyalása után arról számolt be, hogy
ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval.
A most aláírt megegyezés kétmilliárd köbméter földgáz vásárlásáról szól tíz év alatt 2026-tól kezdődően.
„A diverzifikáció számunkra nem azt jelenti, hogy már meglévő forrásokat és útvonalakat adunk fel, hanem épp ellenkezőleg, hogy új forrásokat és útvonalakat teszünk a már meglévőkhöz” – mondta a tárcavezető.
Energiabiztonságunkat hosszú távú szerződésekre alapozzuk. A keleti szolgáltatókkal megkötött hosszú távú szerződések nagyon stabil alapot biztosítanak számunkra, s ezt a nagyon stabil alapot most egy nyugati partnerrel kötött hosszú távú szerződés fogja tovább erősíteni
– tette hozzá.
A Shell épp idén száz éve jelent meg Magyarországon, és a vállalat ezen idő alatt megbízható partnernek bizonyult. A brit-holland cég jelenleg országszerte mintegy kétszáz benzinkutat és száz elektromos töltőállomást üzemeltet.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Kovács Attila