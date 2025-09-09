Szijjártó Péter megkötötte az eddigi legnagyobb szerződést, ami Magyarország és a nyugati beszállítók közt valaha volt

Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést ír alá a Shell energiaipari konszernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé fogja tenni újak bevonását is hazánk ellátásába – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Milánóban.

A tárcavezető a Shell európai és afrikai kereskedelemért felelős alelnökével, Bob Kijkuittal folytatott tárgyalása után arról számolt be, hogy

ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval.

A most aláírt megegyezés kétmilliárd köbméter földgáz vásárlásáról szól tíz év alatt 2026-tól kezdődően.

„A diverzifikáció számunkra nem azt jelenti, hogy már meglévő forrásokat és útvonalakat adunk fel, hanem épp ellenkezőleg, hogy új forrásokat és útvonalakat teszünk a már meglévőkhöz” – mondta a tárcavezető.