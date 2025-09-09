Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Shell szerződés energiaellátás Szijjártó Péter

Szijjártó Péter megkötötte az eddigi legnagyobb szerződést, ami Magyarország és a nyugati beszállítók közt valaha volt

2025. szeptember 09. 16:16

Óriási távlatokat nyit meg a Shellel kötött megállapodás.

2025. szeptember 09. 16:16
null

Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést ír alá a Shell energiaipari konszernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé fogja tenni újak bevonását is hazánk ellátásába – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Milánóban.

A tárcavezető a Shell európai és afrikai kereskedelemért felelős alelnökével, Bob Kijkuittal folytatott tárgyalása után arról számolt be, hogy

ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval.

A most aláírt megegyezés kétmilliárd köbméter földgáz vásárlásáról szól tíz év alatt 2026-tól kezdődően.

„A diverzifikáció számunkra nem azt jelenti, hogy már meglévő forrásokat és útvonalakat adunk fel, hanem épp ellenkezőleg, hogy új forrásokat és útvonalakat teszünk a már meglévőkhöz” – mondta a tárcavezető.

Energiabiztonságunkat hosszú távú szerződésekre alapozzuk. A keleti szolgáltatókkal megkötött hosszú távú szerződések nagyon stabil alapot biztosítanak számunkra, s ezt a nagyon stabil alapot most egy nyugati partnerrel kötött hosszú távú szerződés fogja tovább erősíteni

– tette hozzá.

A Shell épp idén száz éve jelent meg Magyarországon, és a vállalat ezen idő alatt megbízható partnernek bizonyult. A brit-holland cég jelenleg országszerte mintegy kétszáz benzinkutat és száz elektromos töltőállomást üzemeltet.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ehun
•••
2025. szeptember 09. 16:55 Szerkesztve
How Much Pítör?????????????????? A titkolózás nem jó előjel, de talán a 6x Orosz árat nem haladja meg... Fidesz kihez is hű, ja a megbízóihoz DDD
Válasz erre
1
0
herden100
2025. szeptember 09. 16:20
Hm.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!