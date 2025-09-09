„Európa válságban, Von der Leyen hallgat” – kemény üzenetet küldött Dömötör Csaba Strasbourgból

„Szeretnénk hallani arról, miként kerülhetett Európa ekkora gazdasági válságba? Hogyan állandósulhatott a versenyképességi térvesztés?” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd kifejtette: a számokat nézve az látható, hogy Európa 2024-ben 0,8 százalékkal növekedett gazdaságilag, Amerika 2,8 százalékkal, ami közel háromszoros különbség, és ebben az évben Kína 5 százalékos gazdasági növekedésre számíthat. Az Európai Unió tehát a sor végén kullog – hívta fel a figyelmet.

Szavai szerint ez azért van, mert Brüsszel a rendelkezésre álló forrásokat a háborúra költi, nem pedig gazdasági ösztönzésre.

Az is megválaszolásra vár, hogy miért erőltetik még ilyen körülmények között is a háborús politikát – mondta. Az uniós országok eddig 169 milliárd eurót, forintban kifejezve 67 ezer milliárd forintot költöttek a háborúra, és ennek jelentős része fegyverszállításokra ment. Ezután még több „költségvetési olajat akarnak önteni a háborús tűzre”: a következő hétéves uniós költségvetésben ugyanis az Európai Bizottság további 100 milliárd eurót különítene el Ukrajna támogatására, a közvetlen kiadásokkal együtt akár a költségvetés 20 százalékát is nekik irányoznák elő – magyarázta.

„Szeretnénk holnap hallani arról, hogyan gondolták: mégis kiknek kellene viselniük mindennek a terheit?” – fogalmazott.

A válasz persze részben sejthető – közölte Dömötör, majd a hosszútávú uniós költségvetésre utalva közölte: az agrárkasszát 33 ezer milliárd forintnak megfelelő összeggel vágnák meg, illetve csökkentenék a kohéziós támogatásokat azért, hogy a háborús politikának, illetve a bővítési költségeknek helyet csináljanak.