Magyarország–Portugália: ítéletet mondtak a szurkolók – ezt várják a keddi meccstől

A Nemzetek Ligája-győztes, extraklasszisok sorát felvonultató Portugália jelenleg a világ egyik legerősebb válogatottjának számít, egyöntetű a konszenzus arról, hogy ellenük a pontszerzés is komoly bravúr lenne. A szakértők szerint az Írországban emlékezetes módon ikszelő magyar válogatott mellett leginkább a hazai atmoszféra szólhat, illetve reménykedni lehet abban, hogy a portugálok esetleg kivételesen gyenge napot fognak ki ellenünk.