magyar válogatott C. Ronaldo Magyarország vb-selejtező Portugália Puskás aréna

Magyarország–Portugália: ítéletet mondtak a szurkolók – ezt várják a keddi meccstől

2025. szeptember 09. 17:17

A fogadók 84 százaléka vendégsikerre számít a keddi Magyarország–Portugália labdarúgó-világbajnoki selejtezőn.

2025. szeptember 09. 17:17
null

A Szerencsejáték Zrt. friss hírlevele szerint a kedd esti Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező végkimenetelét illetően 

a fogadók 84 százaléka portugál győzelemre számít.

 A fogadóiroda érdekességként megjegyzi, hogy 2021. június 15-én első Euróba-bajnoki csoportmeccsét Cristiano Ronaldóék ellen játszotta a magyar csapat, és bár a 84. percig döntetlenre állt a találkozó, az esélyesebb portugálok akkor 3–0-ra nyertek végül.

Magyarország–Portugália: a 2021-es Eb-n Cristiano Ronaldo duplázni tudott ellenünk (Fotó: Alex Pantling/Pool/AFP)

A negyvenéves portugál ikon legutóbb szombaton, a kiütéses örményországi 5–0 során is két gólt szerzett, eközben nálunk a magyar válogatott csatára, Varga Barnabás a legutóbbi tíz tétmérkőzésén (klubmeccseket is idevéve) csak kétszer nem talált be.

A Nemzetek Ligája-győztes, extraklasszisok sorát felvonultató Portugália jelenleg a világ egyik legerősebb válogatottjának számít, egyöntetű a konszenzus arról, hogy ellenük a pontszerzés is komoly bravúr lenne. A szakértők szerint az Írországban emlékezetes módon ikszelő magyar válogatott mellett leginkább a hazai atmoszféra szólhat, illetve reménykedni lehet abban, hogy a portugálok esetleg kivételesen gyenge napot fognak ki ellenünk. 

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: Alex Pantling/Pool/AFP

