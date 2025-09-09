Magyarország–Portugália: ítéletet mondtak a szurkolók – ezt várják a keddi meccstől

„Ez Európa egyik legszenvedélyesebb futballstadionja” – a Puskás Arénát és a magyar tehetségeket méltatják Portugáliában
Az egyik legnagyobb portugál sportoldal körbedicsérte a magyar válogatottat.
A fogadók 84 százaléka vendégsikerre számít a keddi Magyarország–Portugália labdarúgó-világbajnoki selejtezőn.
A Szerencsejáték Zrt. friss hírlevele szerint a kedd esti Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező végkimenetelét illetően
a fogadók 84 százaléka portugál győzelemre számít.
A fogadóiroda érdekességként megjegyzi, hogy 2021. június 15-én első Euróba-bajnoki csoportmeccsét Cristiano Ronaldóék ellen játszotta a magyar csapat, és bár a 84. percig döntetlenre állt a találkozó, az esélyesebb portugálok akkor 3–0-ra nyertek végül.
A negyvenéves portugál ikon legutóbb szombaton, a kiütéses örményországi 5–0 során is két gólt szerzett, eközben nálunk a magyar válogatott csatára, Varga Barnabás a legutóbbi tíz tétmérkőzésén (klubmeccseket is idevéve) csak kétszer nem talált be.
A Nemzetek Ligája-győztes, extraklasszisok sorát felvonultató Portugália jelenleg a világ egyik legerősebb válogatottjának számít, egyöntetű a konszenzus arról, hogy ellenük a pontszerzés is komoly bravúr lenne. A szakértők szerint az Írországban emlékezetes módon ikszelő magyar válogatott mellett leginkább a hazai atmoszféra szólhat, illetve reménykedni lehet abban, hogy a portugálok esetleg kivételesen gyenge napot fognak ki ellenünk.
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: Alex Pantling/Pool/AFP