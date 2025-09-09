Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt M1 Magyar Péter Császár Attila

Csoda történt! Magyar Péter feltöltött egy tizenkét perces „vágatlan” videót a huszonöt perces vitájáról

2025. szeptember 09. 17:11

A Tisza Párt elnöke megint tett egy ígéretet, amit nem tartott be. Azt mondta, vágatlan videót fognak feltölteni a közmédia riporterével folytatott vitájáról, majd feltöltöttek egy vágott videót. Eközben pedig a közmédiát vádolta meg ugyanezzel.

2025. szeptember 09. 17:11
null

„Mindenkinek javaslom, aki most nézi az online adást, hogy egyrészt ossza meg ezt a videót, másrészt pedig majd ki is vágjuk ezt a performanszot, hogy mindkét felet lehessen hallani, és mindenki lássa, mit ad le belőle a köztelevízió. Remélem, annak a megvágott videónak is, és a teljes felvételnek is milliós nézettsége lesz” – mondta Magyar Péter hétfőn, miután majdnem fél órán át vitázott az M1 riporterével, Császár Attilával.

Magyar Péter és a 12 percig tartó 25 perc
Magyar Péter és a 12 percig tartó 25 perc

„A kollégákat pedig kérem, hogy most vágják ki ezt a felvételt! Vágatlanul, az elejétől a végéig le fogjuk adni, és utána hasonlítsuk össze mi, magyar emberek – fideszesek és tiszások – a szerkesztő úr performanszát” – fogalmazott Magyar.

A Tisza elnöke tehát, miközben azzal vádolta a közmédiát, hogy manipulatív módon meg fogják vágni a Császár Attilával folytatott vitáját, arra is ígéretet tett, hogy ők vágatlan videóban közölni fogják a teljes vitát.

Kedden azonban Magyar Péter feltöltött a Facebookjára egy körülbelül 12 perces videót a vitáról, ám saját posztjában lebuktatta magát, hiszen abban úgy fogalmazott: „25 percig válaszoltam Császár Attila hazugságaira.”

Nyilvánvaló, hogy a számok nem stimmelnek. A videóból pedig éppen az a rész hiányzik, amely Magyar Péter számára a legkínosabb: amikor Császár Attila szembesíti azzal, hogy nem mond igazat a vasárnapi kötcsei eseményről. Magyar ugyanis azt állította, hogy a rendezvény körül nem voltak kordonok, csakhogy ezt felvételek cáfolták. Az M1 riporterét ezek mögé a kordonok mögé pedig nem engedték be.

Császár Attilát azonban még így is sikerült Kötcsén a Tisza-szimpatizánsoknak halálosan, akasztással megfenyegetni.

Az M1 riportere ezzel kapcsolatban a Mandinernek úgy nyilatkozott: tavaly február, vagyis Magyar Péter porondra lépése óta, a politikai tüntetéseken eddig példátlan jelenségeknek lehetünk szemtanúi a Tisza Párt gyűlésein.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook-képernyőkép

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2025. szeptember 09. 18:25
Z. Miért kell ezzel az elmebeteggel szóba állni??? Nem bírtam 5 percet nézni, mert kihánytam a belem tőle!!! 🤮🤮🤮 A színpadról lenézve osztotta a riporternek az észt, majd mint egy kihalgató gestapo náci szemét aljadék, aki egy mondatát nem engedte befejezni!!! Ezt a férget imádják úgy mint egy megváltót??? 🤦‍♀️ Ezt a Hitler másolatot hatalomba engedni??? Mo.-nak vége lenne!!! 💯❗❗❗🤮
Válasz erre
3
0
mamika2
2025. szeptember 09. 18:20
hazudik a tv..árad a Tisza 83% áll -- árad a Tisza árad a Tisza árad a Tisza árad a Tisza árad a Tisza árad a Tisza árad a Tisza
Válasz erre
0
4
csimpilimpi
2025. szeptember 09. 18:19
Ennek az ifjúnak annyira gyermeteg a viselkedése, mint a - ma oly sokszor tapasztalható - elkényeztetett kölköké: csak ő, csak ő, senki mást nem enged szóhoz, kiabál, kinyilatkoztat, gőgös, beképzelt. Annyira hiteltelen. Nem egy ország, de egy párt, egy csoport vezetésére is alkalmatlan.
Válasz erre
2
0
mamika2
2025. szeptember 09. 18:09
mindenki hallgassa meg nagyon jókat mond ...hatalmas az áradás
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!