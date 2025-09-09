Csoda történt! Magyar Péter feltöltött egy tizenkét perces „vágatlan” videót a huszonöt perces vitájáról
A Tisza Párt elnöke megint tett egy ígéretet, amit nem tartott be. Azt mondta, vágatlan videót fognak feltölteni a közmédia riporterével folytatott vitájáról, majd feltöltöttek egy vágott videót. Eközben pedig a közmédiát vádolta meg ugyanezzel.
„Mindenkinek javaslom, aki most nézi az online adást, hogy egyrészt ossza meg ezt a videót, másrészt pedig majd ki is vágjuk ezt a performanszot, hogy mindkét felet lehessen hallani, és mindenki lássa, mit ad le belőle a köztelevízió. Remélem, annak a megvágott videónak is, és a teljes felvételnek is milliós nézettsége lesz” – mondta Magyar Péter hétfőn, miután majdnem fél órán át vitázott az M1 riporterével, Császár Attilával.
„A kollégákat pedig kérem, hogy most vágják ki ezt a felvételt! Vágatlanul, az elejétől a végéig le fogjuk adni, és utána hasonlítsuk össze mi, magyar emberek – fideszesek és tiszások – a szerkesztő úr performanszát” – fogalmazott Magyar.
A Tisza elnöke tehát, miközben azzal vádolta a közmédiát, hogy manipulatív módon meg fogják vágni a Császár Attilával folytatott vitáját, arra is ígéretet tett, hogy ők vágatlan videóban közölni fogják a teljes vitát.
Kedden azonban Magyar Péter feltöltött a Facebookjára egy körülbelül 12 perces videót a vitáról, ám saját posztjában lebuktatta magát, hiszen abban úgy fogalmazott: „25 percig válaszoltam Császár Attila hazugságaira.”
Nyilvánvaló, hogy a számok nem stimmelnek. A videóból pedig éppen az a rész hiányzik, amely Magyar Péter számára a legkínosabb: amikor Császár Attila szembesíti azzal, hogy nem mond igazat a vasárnapi kötcsei eseményről. Magyar ugyanis azt állította, hogy a rendezvény körül nem voltak kordonok, csakhogy ezt felvételek cáfolták. Az M1 riporterét ezek mögé a kordonok mögé pedig nem engedték be.
Császár Attilát azonban még így is sikerült Kötcsén a Tisza-szimpatizánsoknak halálosan, akasztással megfenyegetni.
Az M1 riportere ezzel kapcsolatban a Mandinernek úgy nyilatkozott: tavaly február, vagyis Magyar Péter porondra lépése óta, a politikai tüntetéseken eddig példátlan jelenségeknek lehetünk szemtanúi a Tisza Párt gyűlésein.