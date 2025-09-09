Csoda történt! Magyar Péter feltöltött egy tizenkét perces „vágatlan” videót a huszonöt perces vitájáról

„Mindenkinek javaslom, aki most nézi az online adást, hogy egyrészt ossza meg ezt a videót, másrészt pedig majd ki is vágjuk ezt a performanszot, hogy mindkét felet lehessen hallani, és mindenki lássa, mit ad le belőle a köztelevízió. Remélem, annak a megvágott videónak is, és a teljes felvételnek is milliós nézettsége lesz” – mondta Magyar Péter hétfőn, miután majdnem fél órán át vitázott az M1 riporterével, Császár Attilával.

Magyar Péter és a 12 percig tartó 25 perc

„A kollégákat pedig kérem, hogy most vágják ki ezt a felvételt! Vágatlanul, az elejétől a végéig le fogjuk adni, és utána hasonlítsuk össze mi, magyar emberek – fideszesek és tiszások – a szerkesztő úr performanszát” – fogalmazott Magyar.

A Tisza elnöke tehát, miközben azzal vádolta a közmédiát, hogy manipulatív módon meg fogják vágni a Császár Attilával folytatott vitáját, arra is ígéretet tett, hogy ők vágatlan videóban közölni fogják a teljes vitát.