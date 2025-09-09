Rajtakapták Greta Thunberget: felvétel bizonyítja, nem mondott igazat a klímaaktivista (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy a tunéziai hatóságok cáfolták azokat az állításokat, miszerint a Gázába tartó, segélyszállítmányt és palesztinbarát aktivistákat, köztük Greta Thunberget is szállító hajót drón támadta volna meg.

Az eset kapcsán még egy videót is megosztottak az X-en, amelyen azt lehet látni, hogy

az említett hajóról egy legénységi tag rosszul lő ki egy jelzőrakétát, amely visszacsapódik a hajóra.

A felvételt itt tudja megtekinteni: