Rajtakapták Greta Thunberget: felvétel bizonyítja, nem mondott igazat a klímaaktivista (VIDEÓ)

Eljátszotta a hattyú halálát Greta Thunberg, de kiderült, hogy egy szó sem igaz belőle
Újabb szürreális performansz a folyamatosan másokat hibáztató svéd aktivistától.
Nagyon nem úgy történtek az események, mint ahogy korábban bemutatták.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy a tunéziai hatóságok cáfolták azokat az állításokat, miszerint a Gázába tartó, segélyszállítmányt és palesztinbarát aktivistákat, köztük Greta Thunberget is szállító hajót drón támadta volna meg.
Az eset kapcsán még egy videót is megosztottak az X-en, amelyen azt lehet látni, hogy
az említett hajóról egy legénységi tag rosszul lő ki egy jelzőrakétát, amely visszacsapódik a hajóra.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb szürreális performansz a folyamatosan másokat hibáztató svéd aktivistától.
Nyitókép: Képernyőfotó
Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.
„Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában” – közölték.
Az amerikai elnök mindenre elszánt a bejelentése alapján.
Olaszország és Csehország is hazánkhoz hasonló álláspontot képvisel.