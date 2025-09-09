Ft
Gázai-övezet palesztinbarát greta thunberg Tunézia hajó

Eljátszotta a hattyú halálát Greta Thunberg, de kiderült, hogy egy szó sem igaz belőle

2025. szeptember 09. 07:11

Újabb szürreális performansz a folyamatosan másokat hibáztató svéd aktivistától.

2025. szeptember 09. 07:11
null

A BBC arról ír, hogy 

a tunéziai hatóságok cáfolták azokat az állításokat, miszerint a Gázába tartó, segélyszállítmányt és palesztinbarát aktivistákat, köztük Greta Thunberget is szállító hajót drón támadta meg.

Mint kiderült, a flottilla szervezői, a Global Sumud Flotilla (GSF) szerint a portugál lobogó alatt közlekedő hajót drón támadta meg, miközben a tunéziai Sidi Bou Said kikötőjén kívül horgonyzott. Hozzátették, hogy mind a hat utas, mind a legénység sértetlenül megúszta a támadást.

A tunéziai nemzetőrség szóvivője az Agence France-Presse hírügynökségnek azt mondta, hogy 

„nem észleltek drónt”,

 és a nyomozás folyamatban van.

A humanitárius segélyszállító flottilla a múlt héten indult Barcelonából, és vasárnap érkezett Tunéziába.

 

Újra meg újra próbálkoznak

 

Emlékeztetnek: júniusban az izraeli erők felszálltak egy Gázába humanitárius segélyt szállító hajóra, és 

őrizetbe vették a fedélzeten tartózkodó 12 aktivistát, köztük a svéd aktivista Thunberget.

 Az izraeli hatóságok az aktivistákat Ashdod kikötőjébe kísérték, majd kiutasították őket az országból.

Az izraeli hatóságok 

a Gázába irányuló segélyszállítmányok kísérleteit olyan reklámfogásoknak minősítették, amelyek nem nyújtottak valódi humanitárius segítséget,

 írják.



Nyitókép:  Sascha Steinbach, Tulajdonos: MTI/MTVA

 

 

patikus-3
•••
2025. szeptember 09. 09:32 Szerkesztve
Mandi ezt benézte. A BBC nem ír arról, hogy Great Thunbergnek bármi köze lenne az esethez, azon kívül, hogy ezen a hajón utazott Tuniszba. Egy véletlen tüzeset miatt felmerült a drón támadás lehetősége, de ezt nem Greta állította, aki úgy tűnik éppen hajón kívül tartózkodott, hanem egy Hannah Claire Smith nevű újságírónő, a flottilla egyik szóvivője. Hamar kiderült, hogy nem volt drón és ezzel a sztori véget is ért. Pont az a szenzációhajhászás, hogy a Mandi belekeveri Gretat ebbe a sztoriba. Valójában több mint 45 ország hajói vitorláznak Gázába, hogy hozzájáruljanak a Gáza elleni blokád föloldásához. A BBC szerint Izrael tagadja a gázainak éheztetését, de a halálozási statisztikák mást mutatnak. Nagyon mást.
Válasz erre
0
0
pulsarito
2025. szeptember 09. 08:49
És a hajóról nem videózták le? Pedig kurva erős kép lett volna!
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. szeptember 09. 08:28
FOS-mosta agyú, vörös pajzsos királylány, woke-öntetben.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 09. 07:48
"A hattyúhal álla, Maargit? Hát a halnak nincs is álla!"
Válasz erre
3
0
