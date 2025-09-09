Eljátszotta a hattyú halálát Greta Thunberg, de kiderült, hogy egy szó sem igaz belőle

Az izraeli hatóságok elkapták Greta Thunberg migránsszállító hajóját, mielőtt nagyobb kárt okozhatott volna
A fedélzeten utazó aktivisták szerint az akció jogsértő volt, Izrael viszont úgy véli, hogy a szabályok betartásával jártak el.
Újabb szürreális performansz a folyamatosan másokat hibáztató svéd aktivistától.
A BBC arról ír, hogy
a tunéziai hatóságok cáfolták azokat az állításokat, miszerint a Gázába tartó, segélyszállítmányt és palesztinbarát aktivistákat, köztük Greta Thunberget is szállító hajót drón támadta meg.
Mint kiderült, a flottilla szervezői, a Global Sumud Flotilla (GSF) szerint a portugál lobogó alatt közlekedő hajót drón támadta meg, miközben a tunéziai Sidi Bou Said kikötőjén kívül horgonyzott. Hozzátették, hogy mind a hat utas, mind a legénység sértetlenül megúszta a támadást.
A tunéziai nemzetőrség szóvivője az Agence France-Presse hírügynökségnek azt mondta, hogy
„nem észleltek drónt”,
és a nyomozás folyamatban van.
A humanitárius segélyszállító flottilla a múlt héten indult Barcelonából, és vasárnap érkezett Tunéziába.
Emlékeztetnek: júniusban az izraeli erők felszálltak egy Gázába humanitárius segélyt szállító hajóra, és
őrizetbe vették a fedélzeten tartózkodó 12 aktivistát, köztük a svéd aktivista Thunberget.
Az izraeli hatóságok az aktivistákat Ashdod kikötőjébe kísérték, majd kiutasították őket az országból.
Az izraeli hatóságok
a Gázába irányuló segélyszállítmányok kísérleteit olyan reklámfogásoknak minősítették, amelyek nem nyújtottak valódi humanitárius segítséget,
írják.
