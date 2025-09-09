Sok mindent tudok már a Szarajevóról – de nagyon messze vagyok attól, hogy megértsem ezt a várost

Csak az utazzon a Balkánra, aki el tudja fogadni a káoszt és a meglepetéseket, mert a Balkánon minden megtörténhet. Napra pontosan egy éve jártam ott utoljára, akkor simán átmentünk, most visszafordítanak a horvát–bosnyák határról, mert nincsenek rendesen kitöltve a busz papírjai.

Aztán megint visszafordítanak, mert az üres részek nincsenek kihúzva. Harmadszorra is rezeg a léc.

Áll a fickó, forgatja a zöld füzetet, hümmög, hiányol egy pecsétet. Hogy engedjen így be? Vonogatja a vállát, hümmög, lapozgat. Rakj egy kis lóvét az útlevélbe, mondom a sofőrnek. Felnyílik a sorompó, int a fickó, hogy mehetünk. Megyünk végig a Boszna folyó mellett Szarajevóba, mintha valami titokzatos ismerhetetlen ismerőshöz mennék, amely háromszor írta bele magát a történelembe: egyszer, amikor Gavrilo Princip lelőtte Ferenc Ferdinándot, aztán az 1984-es téli olimpia házigazdájaként, végül, amire én is jól emlékszem, hogy 1425 napig lövik a várost.

Mindegyik esemény nyomot hagyott a településen, és a délszláv háború okozta legnagyobb seb nyomai még jó ideig láthatók lesznek.

Sok mindent tudok már a Szarajevóról: tudom, hogy hol van Bentbaša, Alifakovac, a helység szíve, Baščaršija, a Fehér Erőd, a Bijela Tabija, a Trebević hegy, de nagyon messze vagyok attól, hogy megértsem a Miljacka folyó két partján elterülő, soknemzetiségű, négyszázezres várost. A müezzin éneke, a Spanyolországból elűzött szefárd zsidók zsinagógája, a horvátok katolikus temploma, a szerbek ortodox temploma, bosnyák dzsámik, török hamamok – színes egyveleg ez a hely. A magyaroknak több közük van Szarajevóhoz, mint ahogy elsőre gondolnánk. Sok bosnyák aga, bég, basa fordult meg valamelyik török hadjáratban Magyarországon: Gazi Hüsrev bég, aki Bosznia legnagyobb, Baščaršijában álló mecsetjét, medreszéjét, szeráját felépíttette, a mohácsi csatában Szulejmán szultán fővezére volt. Pár lépésre áll attól a Ferhadija-dzsámi, amit Gazi Hüsrev apja, a magyarországi hadjáratokban jeleskedő Ferhat pasa emeltetett, és nem messze onnan áll az