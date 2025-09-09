Zelenszkij szorítóban: új határok jönnek? – Resperger István és Magyar Levente a Stratégában

2025. szeptember 09. 19:07

Az ukrán haderő veszteségei pótolhatatlanok, az orosz fölény pedig egyre nő a fronton. Brüsszel hallgat, Washington kivár, miközben Kijev minden erejével próbálja tartani a vonalat. Meddig bírja még Zelenszkij, és hol húzzák meg az új határokat?

2025. szeptember 09. 19:07 1 p 0 0 8 Mentés

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: A légi fölény egyértelműen az oroszoknál van

Az ukrán haderő veszteségei pótolhatatlanok

Brüsszel egyértelműen az ukránok pártját fogja

Elképzelhető, hogy Brüsszel és Kijev összejátszik A teljes műsor itt tekinthető meg:

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.