Zelenszkij szorítóban: új határok jönnek? – Resperger István és Magyar Levente a Stratégában

Döbbenetes képsor: nyilvánosságra hozták az Amerikában megkéselt ukrán menekültlány utolsó pillanatait (VIDEÓ)
Az áldozat a támadást követően rémülten nézett fel, és próbálta feldolgozni, mi történt vele. A többi utas nem segített neki.
Az ukrán haderő veszteségei pótolhatatlanok, az orosz fölény pedig egyre nő a fronton. Brüsszel hallgat, Washington kivár, miközben Kijev minden erejével próbálja tartani a vonalat. Meddig bírja még Zelenszkij, és hol húzzák meg az új határokat?
