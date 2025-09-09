Ft
háború Ukrajna Oroszország

Zelenszkij szorítóban: új határok jönnek? – Resperger István és Magyar Levente a Stratégában

2025. szeptember 09. 19:07

Az ukrán haderő veszteségei pótolhatatlanok, az orosz fölény pedig egyre nő a fronton. Brüsszel hallgat, Washington kivár, miközben Kijev minden erejével próbálja tartani a vonalat. Meddig bírja még Zelenszkij, és hol húzzák meg az új határokat?

2025. szeptember 09. 19:07
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • A légi fölény egyértelműen az oroszoknál van
  • Az ukrán haderő veszteségei pótolhatatlanok
  • Brüsszel egyértelműen az ukránok pártját fogja
  • Elképzelhető, hogy Brüsszel és Kijev összejátszik

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
figyelő4322
2025. szeptember 09. 20:27
Éppen most olvastam: a hohol külügyminiszter, a normális magyarok által rendkívül utált Kulabá az éjjel elmenekült - Lengyelországba szökött! Talán bajba került a Zselé főnökével? Összevesztek a szajrén? Má' nincs becsület tolvajok között se? 😉😂
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 09. 20:20
"Elképzelhető, hogy Brüsszel és Kijev összejátszik" Helyett: Elképesztő, ahogy Brüsszel és Kijev összejátszik😄
Válasz erre
1
0
haxima
2025. szeptember 09. 19:44
Nem értem Respergert. Tegnap felsorolta, hogy 250 darab akármiből az ukránok vesztettek 24et, lelőttek három f16ot stb. Amikor tényszerűen dokumentálva már tizen-valamennyi f16 pusztult el. Aztán másnap elmondja, h pótolhatatlan veszteségek vannak
Válasz erre
1
0
Kanmacska
2025. szeptember 09. 19:36
Mi az, hogy elképzelhető? Brüsszel és Kiev nem csak a magyarok, hanem egész Európa népessége ellen is összejátszik. Ez kinek nem egyértelmű?
Válasz erre
2
0
