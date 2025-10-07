Ft
Ruszin-Szendi Romulusz fekvőtámasz Lentulai Krisztián Szalay-Bobrovniczky Kristóf színpad vélemény miniszter

A honvédelmi miniszter elárulta, már vezérkari főnökként is kínos volt Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése (VIDEÓ)

2025. október 07. 21:24

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Ruszin-Szendi örökös erőfitogtatását hatásvadásznak és színpadiasnak nevezte Lentulai Krisztián műsorában.

2025. október 07. 21:24
null

Szalay-Bobrovniczky Kristóf vendégeskedett nemrég Lentulai Krisztiánnál. A Hotel Lentulaiban a honvédelmi miniszter a műsorvezető azon kérdésére, hogy nem túl feszes-e az öltönynadrág tíz fekvőhöz, azt felelte, hogy tud ő többet is, de ilyen öltözetben túl színpadias lenne azt megcsinálni.

Majd felidézett egy Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatos történetet, még abból az időből, mikor Magyar Péter tanácsadója még vezérkari főnök volt. A miniszter elmondta, hogy egy alkalommal hivatalosak voltak egy nyugdíjas eseményre, ahol Ruszin-Szendi eljátszotta, hogy mivel késett, ezért „büntetésből” fekvőtámaszozni kellett.

A miniszter a volt vezérkari főnök ezen lépését egyenesen hatásvadásznak nevezte.

Erre Lentulai közbe vetette, hogy az amerikai G. I. Joe-filmekben vannak ilyenek, mire Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy reagált, hogy ez „nagyon kínos”.

A műsor idézett részét alább tekintheti meg:

Ezt gondolja a biztonságpolitikai szakértő

Ruszin-Szendi sorkatonasággal kapcsolatos elszólása kapcsán a Mandiner nemrég megkereste Horváth Józsefet, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját, aki kifejtette véleményét Ruszin-Szendi viselkedése kapcsán is. A biztonságpolitikai szakértő szerint komoly ellentmondások láthatók a volt vezérkari főnök körül: bár magát „gyilkológépként” igyekszik beállítani, valójában sem magában, sem a környezetében nem bízik.

hiába akarja magát alfahímnek beállítani, valójában egy olyan férfi, aki egy ág rezdülésétől megijed”

 – jelentette ki Horváth József.

Nyitókép: Facebook

nagylajos
2025. október 07. 22:15
Eleve hogy lehetett kinevezni ezt a tapló tepsifejű szlávot. Ruszin egy ukrán - román ügynök. Miért nevezték ki ezt a türhőt? Miért hagyták, hogy korrupt állat legyen? Elkeserítő a Tisza és a Fidesz is. Fidesz (jobboldali zsidó érdekek pártja) = Tisza (libsi zsidó érdekek pártja). Gyalázat.
bszakonyi
2025. október 07. 21:57
És mit tett ellene? Kapott másfél milliót, mert megkérték, hogy távozzon? Most küldték el a seregből a fegyver botrány miatt? A katonai eskü megszegése smafu.? A NER eddig miért falazott neki.... A választ azt elvitte a szél"
uszoda
2025. október 07. 21:57 Szerkesztve
Na igen, Az elmebetegek se szívlelik az orvosukat, mint ahogy a szociopata kastonák se a náluk jobbat. Amikor Dr. Osváth Károlyt felkérte a parlament, hogy állítson fel katonai alkalmasságvizsgáló központot. Ő azt mondta, hogy rendben de a tábornoki karral fogja kezdeni... Honvédelmi miniszter nem katona, úgyhogy szarni rá mit gondol a harcra képzettekről. 😊
