A honvédelmi miniszter elárulta, már vezérkari főnökként is kínos volt Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése (VIDEÓ)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf vendégeskedett nemrég Lentulai Krisztiánnál. A Hotel Lentulaiban a honvédelmi miniszter a műsorvezető azon kérdésére, hogy nem túl feszes-e az öltönynadrág tíz fekvőhöz, azt felelte, hogy tud ő többet is, de ilyen öltözetben túl színpadias lenne azt megcsinálni.

Majd felidézett egy Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatos történetet, még abból az időből, mikor Magyar Péter tanácsadója még vezérkari főnök volt. A miniszter elmondta, hogy egy alkalommal hivatalosak voltak egy nyugdíjas eseményre, ahol Ruszin-Szendi eljátszotta, hogy mivel késett, ezért „büntetésből” fekvőtámaszozni kellett.

A miniszter a volt vezérkari főnök ezen lépését egyenesen hatásvadásznak nevezte.

Erre Lentulai közbe vetette, hogy az amerikai G. I. Joe-filmekben vannak ilyenek, mire Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy reagált, hogy ez „nagyon kínos”.

A műsor idézett részét alább tekintheti meg: