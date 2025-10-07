A honvédelmi miniszter elárulta, már vezérkari főnökként is kínos volt Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése (VIDEÓ)

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Ruszin-Szendi örökös erőfitogtatását hatásvadásznak és színpadiasnak nevezte Lentulai Krisztián műsorában.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf vendégeskedett nemrég Lentulai Krisztiánnál. A Hotel Lentulaiban a honvédelmi miniszter a műsorvezető azon kérdésére, hogy nem túl feszes-e az öltönynadrág tíz fekvőhöz, azt felelte, hogy tud ő többet is, de ilyen öltözetben túl színpadias lenne azt megcsinálni.
Majd felidézett egy Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatos történetet, még abból az időből, mikor Magyar Péter tanácsadója még vezérkari főnök volt. A miniszter elmondta, hogy egy alkalommal hivatalosak voltak egy nyugdíjas eseményre, ahol Ruszin-Szendi eljátszotta, hogy mivel késett, ezért „büntetésből” fekvőtámaszozni kellett.
A miniszter a volt vezérkari főnök ezen lépését egyenesen hatásvadásznak nevezte.
Erre Lentulai közbe vetette, hogy az amerikai G. I. Joe-filmekben vannak ilyenek, mire Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy reagált, hogy ez „nagyon kínos”.
A műsor idézett részét alább tekintheti meg:
Ruszin-Szendi sorkatonasággal kapcsolatos elszólása kapcsán a Mandiner nemrég megkereste Horváth Józsefet, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját, aki kifejtette véleményét Ruszin-Szendi viselkedése kapcsán is. A biztonságpolitikai szakértő szerint komoly ellentmondások láthatók a volt vezérkari főnök körül: bár magát „gyilkológépként” igyekszik beállítani, valójában sem magában, sem a környezetében nem bízik.
hiába akarja magát alfahímnek beállítani, valójában egy olyan férfi, aki egy ág rezdülésétől megijed”
– jelentette ki Horváth József.
Nyitókép: Facebook
