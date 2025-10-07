Ft
Magyar Péter a diliház előtti utolsó stádiumnál?

2025. október 07. 22:45

The Man-nek láthatóan új célja van. Eddig azt hittük, Orbán Viktort akarja leváltani. Most azonban kiderült: Hont Andrást.

2025. október 07. 22:45
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Pesti Srácok

„De az (ezidáig legalábbis) utolsó »hontbandis« posztja egészen extrára sikeredett. Újabb fantasztikus-szarkasztikus humorbombával megspékelve. The Man szerint Hont újságírónak ugyan nem jó, de fideszes önkormányzati képviselő, vagy Deutsch Tamás táskahordozója még lehet. Bár nem mindenben értünk egyet Hont Andrással (egyszer egy kifejezetten jó vitánk is volt a Transzparens Újságírásért Alapítvány szervezésében), de az újságírói képességeihez nem férhet kétség. A cinizmussal pedig arra akart utalni The Man, hogy Hont valaha valóban volt fideszes önkormányzati képviselő, és Deutsch Tamás is volt hellyel-közzel a főnöke. De amikor a fideszes múltat kéri valakin számon a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatója, aki Mészáros Lőrincnek is írt állásért kuncsorgó levelet… na annak van csak igazán bukéja. (Hogy maradjunk a fing-hasonlat közelében.)

Szóval amikor erre az óvodás alatti szintre jutott The Man, hogy lájkokkal bibibí-zik, meg ennyire az önreflexió teljes hiányában hánytorgatja fel a múltat, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy teljesen elmentek-e otthonról. (És nem csak Ilike.) Eljött-e a teljes idegösszeomlás, vagy legalábbis annak előszele? Olyannyira szöget ütött a fejembe a gondolat, hogy fel is hívtam Hont Andrást, ő is így látja-e. Ő sem tudta megmondani. Az viszont megállapítottuk, hogy The Man-nek láthatóan új célja van. Eddig azt hittük, Orbán Viktort akarja leváltani. Most azonban kiderült: Hont Andrást.

Van ugyanis a politikában, a politikai kommunikációban egy aranyszabály. Soha, SOHA nem állsz le vitatkozni nálad alacsonyabb szinten lévőkkel. A szint alatt itt nyilván nem az intellektust értjük Hont és The Man között, hanem hát azért utóbbi mégiscsak egy pártelnök, ennél magasabbra törő ambíciókkal, brüsszeli és NGO-s pénzekkel kitömve, Hont pedig »csak« egy újságíró. Nyilván nem annyira abszurd a helyzet, mint amikor Márki-Zay leállt a piacon balhézni egy vele nem szimpatizáló kofával, de azért mégiscsak súlyos politikai baklövés – meg persze indulatkezelési zavar.

Vagy tényleg Hont helyére akar ülni az Ötben??”

Nyitókép: képernyőfotó

