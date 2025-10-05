Ft
Hont András Facebook Magyar Péter média

Hont András is kiosztott pár csípős taslit Magyar Péternek: „Drága Selyempetya, hősiesen futamodsz meg éppen!”

2025. október 05. 13:27

Folytatódik a csörte.

2025. október 05. 13:27
null

„Drága Selyempetya! Nem vagyok ideges, fő a nyugalom, csak azt látom, hogy hősiesen futamodsz meg éppen” – kezdi Hont András Facebook-bejegyzését. A publicista és Magyar Péter között egy adok-kapok alakult ki a Facebookon, miután a Tisza Párt elnöke elment a Fókuszcsoportba interjút adni, majd egyből bele is szállt Hontba.

Hont András hozzátette, hogy 

nem nagyon izgat, hogy milyen megtekintési mutatók stimulálják a libidódat, ahogy az sem foglalkoztat, hogy a TV2-vel milyen testrészeid fölött enyelegtek. Tőlem ez a fajta bulvármentalitás nagyon távol áll”.

„Maradjunk a valóságnál a gerjesztett virtuális szappanoperák helyett. Szóval közpénzhez a NER-ben kettőnk közül csak neked volt közöd, azóta sem tudsz elszámolni a KEHI jelentésben föltárt diákhiteles visszásságokkal. Ideje volna erre érdemben válaszolni. Nekem senki a NER-ben nem volt és nem lesz a főnököm, nem én kuncsorogtam Lőrincnél, nem én küldözgettem fenyegető üzeneteket Gulyásnak a további foglalkoztatás érdekében, nem én zengtem dicshimnuszt nyilvánosan a miniszterelnökről még másfél évvel ezelőtt is” – fűzte hozzá. 

„Erre sem ártana némi magyarázat. Nálunk lehetne, ugyanis a hamisítatlan rogáni, végletekig primitivizált világképpel szemben – amelyben elég ráolvasni egy orgánumra, hogy az a másikkal van, pfuj – a világ árnyalt és bonyolult. Mi meg különösen. Egyértelmű, hogy semmit nem láttál/olvastál tőlünk, ami nem csoda, hiszen nem folyamatosan Rólad, Becses Személyedről, Tenmagadról van szó. (A propagandastúdiót amúgy egybeírják). Továbbá sértődékenyek sem vagyunk, változatlanul várunk nálunk” – tette hozzá Hont András.

Majd azzal zárta a bejegyzését, hogy a köztévében és a „Fidesz-médiánál sajnos nem tudok elintézni semmit, a Magyar Nemzetnek és az Origónak sem én adtam interjút, hogy milyen csodás helyzete van a magyar fiataloknak”.

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

