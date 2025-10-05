Hont András is kiosztott pár csípős taslit Magyar Péternek: „Drága Selyempetya, hősiesen futamodsz meg éppen!”

„Erre sem ártana némi magyarázat. Nálunk lehetne, ugyanis a hamisítatlan rogáni, végletekig primitivizált világképpel szemben – amelyben elég ráolvasni egy orgánumra, hogy az a másikkal van, pfuj – a világ árnyalt és bonyolult. Mi meg különösen. Egyértelmű, hogy semmit nem láttál/olvastál tőlünk, ami nem csoda, hiszen nem folyamatosan Rólad, Becses Személyedről, Tenmagadról van szó. (A propagandastúdiót amúgy egybeírják). Továbbá sértődékenyek sem vagyunk, változatlanul várunk nálunk” – tette hozzá Hont András.

Majd azzal zárta a bejegyzését, hogy a köztévében és a „Fidesz-médiánál sajnos nem tudok elintézni semmit, a Magyar Nemzetnek és az Origónak sem én adtam interjút, hogy milyen csodás helyzete van a magyar fiataloknak”.

