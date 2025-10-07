Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ilaria Salis felelősségrevonás bűncselekmény börtön mentelmi jog Magyar Péter Európai Parlament helyzet

Mostantól tényleg nincs hová hátrálni!

2025. október 07. 20:21

A köztörvényes bűnözőket védő Európai Parlamentet el kell törölni a föld színéről is! Aki bűnözőket véd, az maga is bűnöző!

2025. október 07. 20:21
null
Kovács András
Kovács András
Facebook

„Ha eddig nem volt világos, akkor mostantól tényleg nincs hová hátrálni! Addig nem lesz Európában változás, amíg az Európai Parlamentet nem töröljük el a föld színéről, és a hűlt helyét nem szórjuk be sóval!

Az Európai Parlament kedden többek között úgy döntött, nem kerülhet bíróság elé az ártatlan magyar embereket félholtra verő Ilaria Salis! A szintén köztörvényes bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter is egyelőre megmenekült a felelősségrevonás elől! Ez a színtiszta valóság!

Teljesen felesleges itt hüledezni, meg felháborodni! Egyértelmű itten a helyzet! A köztörvényes bűnözőket védő Európai Parlamentet el kell törölni a föld színéről is! Aki bűnözőket véd, az maga is bűnöző! A bűnözőknek pedig börtönben van a helye, és nem a közéletben! Pont!”

Nyitókép: Kovács András Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fortissima
2025. október 07. 22:39
Áttörés 2029!
Válasz erre
0
0
uszoda
•••
2025. október 07. 22:37 Szerkesztve
Aki bűnözőket véd, az maga is bűnöző! A nap kérdése ki védte be Zsót bácsit... Jámbort megrágalmazó Kocsist. Ereszes Szájert K Endrét? talán én?
Válasz erre
1
2
marcon-2
2025. október 07. 22:19
100%-ig egyetértek András felháborodásával: ezeknek a szégyenteljes döntéseknek sokkal nagyobb a jelentőségük, mint amekkora hatást kiváltottak akár a médiában, akár politikai körökben. Az igazán szomorú (és egyben hiba) viszont az, hogy mi, emberek hagytuk, hogy egyes érdekkörök a folyamatos és tudatos relativizálással olyan szinten megemeljék az ingerküszöbünket, hogy a többségünk gyakorlatilag már teljesen érzéketlenül reagál ezekre a végtelenül igazságtalan és felháborító döntésekre - egy másik, az agymosott libsi rész pedig még ujjong is. És ha ez nem lenne elég a jelen téma vonatkozásában, még ahhoz is volt képük ezeknek a -nem finomkodok- patkányoknak, hogy ugyanakkor kettő lengyel JOBBOLDALI (PiS) képviselő esetében teljesítették a lengyel nyomozóhatóság kérését, és az EP kiadta a mentelmi jogukat. Ébresztő, emberek!
Válasz erre
1
0
kovsa2
2025. október 07. 22:10
youtube.com/watch?v=RZkG14aisGo Érdekes sajtótájékoztató, érdekes témákkal. A legszebb, amikor Weidel elküldi Merz-et Ukrajnába harcolni. De, ami izgalomra okot adó téma, az az első, digitális és fizikai lehallgatás, megfigyelés, levél szkennelés. Orwell fantáziája igen szegényesnek bizonyul a mai EU "vezetés" (diktátor elit) gondolatai fényében.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!