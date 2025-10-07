Leleplezte Magyar Péter nagy ferdítését Orbán Viktor: A mentelmi jog függőséget okoz
Magyar Péter korábban azt mondta, nem fog élni az EP-képviselőknek járó mentelmi joggal, a valóság azonban ennek épp az ellenkezője.
A köztörvényes bűnözőket védő Európai Parlamentet el kell törölni a föld színéről is! Aki bűnözőket véd, az maga is bűnöző!
„Ha eddig nem volt világos, akkor mostantól tényleg nincs hová hátrálni! Addig nem lesz Európában változás, amíg az Európai Parlamentet nem töröljük el a föld színéről, és a hűlt helyét nem szórjuk be sóval!
Az Európai Parlament kedden többek között úgy döntött, nem kerülhet bíróság elé az ártatlan magyar embereket félholtra verő Ilaria Salis! A szintén köztörvényes bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter is egyelőre megmenekült a felelősségrevonás elől! Ez a színtiszta valóság!
Teljesen felesleges itt hüledezni, meg felháborodni! Egyértelmű itten a helyzet! A köztörvényes bűnözőket védő Európai Parlamentet el kell törölni a föld színéről is! Aki bűnözőket véd, az maga is bűnöző! A bűnözőknek pedig börtönben van a helye, és nem a közéletben! Pont!”
