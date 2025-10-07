„Ha eddig nem volt világos, akkor mostantól tényleg nincs hová hátrálni! Addig nem lesz Európában változás, amíg az Európai Parlamentet nem töröljük el a föld színéről, és a hűlt helyét nem szórjuk be sóval!

Az Európai Parlament kedden többek között úgy döntött, nem kerülhet bíróság elé az ártatlan magyar embereket félholtra verő Ilaria Salis! A szintén köztörvényes bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter is egyelőre megmenekült a felelősségrevonás elől! Ez a színtiszta valóság!

Teljesen felesleges itt hüledezni, meg felháborodni! Egyértelmű itten a helyzet! A köztörvényes bűnözőket védő Európai Parlamentet el kell törölni a föld színéről is! Aki bűnözőket véd, az maga is bűnöző! A bűnözőknek pedig börtönben van a helye, és nem a közéletben! Pont!”

Nyitókép: Kovács András Facebook-oldala