Amerikai elemző: az antiszemita támadások sorozata az elmúlt két év közömbösségének az eredménye

Izrael gyászol és harcol – két év telt el az október 7-i támadás óta, a háború mégis tart
A 2023-as október 7-i támadás sebei nem gyógyulnak: miközben Gáza romokban, Izrael lelkileg és politikailag is küzd a béke lehetőségéért.
Az Izrael elleni Hamász mészárlás második évfordulóján Sam Harris amerikai riporter továbbra is döbbenten tapasztalják, hogy egyre hatalmasabb mértéket ölt az antiszemitizmus. A külpolitikai szakértő szerint viszont ez nem véletlen.
Két év telt el azóta, hogy 2023. október 7-én a Hamász megtámadta Izraelt: több mint ezerkétszáz embert lemészároltak, és 251 túszt ejtettek. A háború az Izraeli Védelmi Erők és a terrorszervezet között azóta is tart a Gázai övezetben.
A tragédia évfordulóján Sam Harris filozófus a podcastjában Dan Senor külpolitikai szakértővel, a Call Me Back című műsor házigazdájával beszélgetett a közel-keleti helyzetről, az antiszemitizmus és a szélsőséges iszlám terjedéséről a nyugati világban, a gázai háborúról, Trump béketerveiről, valamint Izrael legnagyobb katonai és diplomáciai hibáiról.
Dan Senor a Védelmi Minisztérium magas rangú tisztviselőjeként és az Egyesült Államok vezette iraki koalíció fő szóvivőjeként dolgozott, sok időt töltött a Közel-Keleten, valamint Izraelben is. Utóbbiról könyvet is írt, amely később a New York Times bestsellere lett.
Harris szerint a gázai háború kitörése óta a legmeglepőbb dolog, amit az izraeli konfliktussal kapcsolatban tapasztalt, az antiszemitizmus ugrásszerű növekedése. Ezt már egy évvel ezelőtt, az első évforduló alkalmával is hangoztatta, de most is úgy látja, hogy a helyzet csak tovább romlott. Sokkolónak nevezte, hogy a pár nappal ezelőtti manchesteri zsinagógánál történt támadás után Londonban többen is utcára vonultak, hogy megünnepeljék a helyi zsidóság elleni terrortámadást.
Dan Senor szerint a manchesteri események sokkolóak és tragikusak voltak, ugyanakkor „tudtuk, hogy el fog jönni ez a pillanat”, mivel
az elmúlt két évben a társadalmak, a közösségi média és az egyetemi campusok teret adtak az antiszemitizmus terjedésének, valamint annak a nézetnek, hogy „Izrael egy népirtó állam”.
Ezzel sok fiatalt befolyásoltak, és elhitették velük, hogy Izrael népirtást követ el, és aki szimpatizál vele, az támogatja a népirtást. Az ő logikájuk szerint: „Miért ne ölnénk meg azokat, akik támogatják ezt a népirtást?”
Egyetértettek abban, hogy az erősödő antiszemitizmus szorosan összefügg a szélsőséges iszlám terjedésével, amely a szabályozatlan, illegális migráción keresztül érte el Európát és az Egyesült Államokat – és ez a jobboldali pártok megerősödéséhez vezethet. Senor szerint azok az európai politikusok – például Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök –, akik azt gondolták, hogy Izrael kritizálásával enyhíthetik a társadalmi feszültséget, nagy hibát követtek el. Felidézte, hogy bár 2023. október 7-én Macron az elsők között biztosította Izraelt támogatásáról, később mégis kihátrált mögüle. A szakértő szerint ennek oka, hogy a francia elnöknek tekintettel kellett lennie az ország 7,5 milliós muszlim lakosságára.
Harris úgy véli, hogy
mindkét ország vezetője az egyre hangosabb muszlim kisebbség miatt próbál palesztinbarát álláspontot képviselni – ezzel azonban csupán bátorítják a szélsőséges hangokat.
