10. 08.
szerda
Sam Harris Dan Senor hamász gázai háború antiszemitizmus Izrael

Amerikai elemző: az antiszemita támadások sorozata az elmúlt két év közömbösségének az eredménye

2025. október 07. 22:47

Az Izrael elleni Hamász mészárlás második évfordulóján Sam Harris amerikai riporter továbbra is döbbenten tapasztalják, hogy egyre hatalmasabb mértéket ölt az antiszemitizmus. A külpolitikai szakértő szerint viszont ez nem véletlen.

2025. október 07. 22:47
null

Két év telt el azóta, hogy 2023. október 7-én a Hamász megtámadta Izraelt: több mint ezerkétszáz embert lemészároltak, és 251 túszt ejtettek. A háború az Izraeli Védelmi Erők és a terrorszervezet között azóta is tart a Gázai övezetben.

A tragédia évfordulóján Sam Harris filozófus a podcastjában Dan Senor külpolitikai szakértővel, a Call Me Back című műsor házigazdájával beszélgetett a közel-keleti helyzetről, az antiszemitizmus és a szélsőséges iszlám terjedéséről a nyugati világban, a gázai háborúról, Trump béketerveiről, valamint Izrael legnagyobb katonai és diplomáciai hibáiról.

Dan Senor a Védelmi Minisztérium magas rangú tisztviselőjeként és az Egyesült Államok vezette iraki koalíció fő szóvivőjeként dolgozott, sok időt töltött a Közel-Keleten, valamint Izraelben is. Utóbbiról könyvet is írt, amely később a New York Times bestsellere lett.

A műsorvezető szerint a növekvő antiszemitizmus a Hamász támadásának egyik legmeglepőbb hozadéka

Harris szerint a gázai háború kitörése óta a legmeglepőbb dolog, amit az izraeli konfliktussal kapcsolatban tapasztalt, az antiszemitizmus ugrásszerű növekedése. Ezt már egy évvel ezelőtt, az első évforduló alkalmával is hangoztatta, de most is úgy látja, hogy a helyzet csak tovább romlott. Sokkolónak nevezte, hogy a pár nappal ezelőtti manchesteri zsinagógánál történt támadás után Londonban többen is utcára vonultak, hogy megünnepeljék a helyi zsidóság elleni terrortámadást.

Dan Senor szerint a manchesteri események sokkolóak és tragikusak voltak, ugyanakkor „tudtuk, hogy el fog jönni ez a pillanat”, mivel 

az elmúlt két évben a társadalmak, a közösségi média és az egyetemi campusok teret adtak az antiszemitizmus terjedésének, valamint annak a nézetnek, hogy „Izrael egy népirtó állam”.

 Ezzel sok fiatalt befolyásoltak, és elhitették velük, hogy Izrael népirtást követ el, és aki szimpatizál vele, az támogatja a népirtást. Az ő logikájuk szerint: „Miért ne ölnénk meg azokat, akik támogatják ezt a népirtást?”

Macron és Starmer ezért vehetett fel palesztinbarát álláspontot

Egyetértettek abban, hogy az erősödő antiszemitizmus szorosan összefügg a szélsőséges iszlám terjedésével, amely a szabályozatlan, illegális migráción keresztül érte el Európát és az Egyesült Államokat – és ez a jobboldali pártok megerősödéséhez vezethet. Senor szerint azok az európai politikusok – például Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök –, akik azt gondolták, hogy Izrael kritizálásával enyhíthetik a társadalmi feszültséget, nagy hibát követtek el. Felidézte, hogy bár 2023. október 7-én Macron az elsők között biztosította Izraelt támogatásáról, később mégis kihátrált mögüle. A szakértő szerint ennek oka, hogy a francia elnöknek tekintettel kellett lennie az ország 7,5 milliós muszlim lakosságára.

Harris úgy véli, hogy 

mindkét ország vezetője az egyre hangosabb muszlim kisebbség miatt próbál palesztinbarát álláspontot képviselni – ezzel azonban csupán bátorítják a szélsőséges hangokat.

Az angol nyelvű műsor itt érhető el:

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

 

tojgli
2025. október 07. 23:54
Ez egyszerű. Minden normális ember sajnálja a több mint 1200 zsidó áldozatot. De ők azóta megöltek cirka 60x annyi palesztint, nőket, gyerekeket, csecsemőket. A palesztinokat le kellene szarni? Velük nem lehet együttérezni? Nem segíti a zsidókkal való együttérzést, hogy az izraeli kormány arroganciája és egyes minisztereinek gyomorforgató nyilatkozatai, melyek ellen sok zsidó művész és szervezet is felszólalt, tüntetnek is. Ez azonban nem túl erős üzenet, nem is jut el az átlag emberhez a nagyvilágban, aki most könnyebben azonosítja agresszor kegyetlen gyerekgyilkosként a zsidókat mint megvédendő áldozatként. Ez pedig hosszú távra kihat. Izrael a világ szimpátiája és segítsége nélkül nem maradhat fenn pár évtizednél tovább. Ezt a háborút Izrael még csuklóból megnyeri, de a jövőjét épp most éli fel. Ez nemcsak muszlimoknál veri ki a biztosítékot, már Trump is beszól néha nekik, Nyau azt hiszi elrettent valójába csak gyűlölté tesz és növekszik az antiszemitizmus.
uszoda
2025. október 07. 22:54
egyre hatalmasabb mértéket ölt az antiszemitizmus. --- au ok nem ennyire bonyululz. Vagy több lett a zsidó, vagy csak sürűbben kezdtek üzletelni....
