Amerikai elemző: az antiszemita támadások sorozata az elmúlt két év közömbösségének az eredménye

Harris szerint a gázai háború kitörése óta a legmeglepőbb dolog, amit az izraeli konfliktussal kapcsolatban tapasztalt, az antiszemitizmus ugrásszerű növekedése. Ezt már egy évvel ezelőtt, az első évforduló alkalmával is hangoztatta, de most is úgy látja, hogy a helyzet csak tovább romlott. Sokkolónak nevezte, hogy a pár nappal ezelőtti manchesteri zsinagógánál történt támadás után Londonban többen is utcára vonultak, hogy megünnepeljék a helyi zsidóság elleni terrortámadást.

Dan Senor szerint a manchesteri események sokkolóak és tragikusak voltak, ugyanakkor „tudtuk, hogy el fog jönni ez a pillanat”, mivel

az elmúlt két évben a társadalmak, a közösségi média és az egyetemi campusok teret adtak az antiszemitizmus terjedésének, valamint annak a nézetnek, hogy „Izrael egy népirtó állam”.

Ezzel sok fiatalt befolyásoltak, és elhitették velük, hogy Izrael népirtást követ el, és aki szimpatizál vele, az támogatja a népirtást. Az ő logikájuk szerint: „Miért ne ölnénk meg azokat, akik támogatják ezt a népirtást?”

Macron és Starmer ezért vehetett fel palesztinbarát álláspontot