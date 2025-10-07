Ft
Putyin orosz-ukrán háború Oroszország

Putyin számokat is közölt: ekkora területet foglalt el idén az orosz hadsereg Ukrajnában

2025. október 07. 22:41

„Az ellenség, annak ellenére, hogy kísérleteket tesz a kitartó ellenállásra, a harci érintkezési vonal teljes hosszában visszavonul” – mondta az államfő.

2025. október 07. 22:41
null

Csaknem ötezer négyzetkilométer területet foglalt el idén az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz védelmi minisztériumnak és a vezérkarnak a vezetőségével kedden Szentpéterváron tartott tanácskozásán.

„Jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek kezében van. Ebben az évben közel ötezer, 4900 négyzetkilométernyi területet és 212 települést szabadítottunk fel” – mondta az orosz elnök a Kreml honlapján közzétett beszámoló szerint, méltatva az orosz hadsereg és hadiipar teljesítményét.

„Az ellenség, annak ellenére, hogy kísérleteket tesz a kitartó ellenállásra, a harci érintkezési vonal teljes hosszában visszavonul” – mondta az államfő, kifogásolva, hogy az ukrán hadsereg megpróbál az orosz terület mélységében lévő polgári célpontokat támadni.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke a tanácskozáson arról tett jelentést, hogy befejeződött a kleban-biki víztározó déli részén blokkolt ellenség megsemmisítése, ugyanez Kupjanszk déli negyedeiben a végéhez közeledik, sikeresen halad az előrenyomulás Liman irányába, Jampil nagy része pedig már orosz ellenőrzés alatt áll. Mint mondta, az orosz haderő közeledik Sziverszkhez és Kosztantyinivkához, valamint benyomul az ukrán védelem mélységébe Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében, harcokat folytatva Zaporizzsja város, valamint Primorszke és Sztepnohirszk irányában.

Közölte, hogy az orosz hadsereg célzottan a hadiipari létesítményekre, elsősorban az ukrán rakéta- és dróngyártás helyszíneire mér csapásokat.

(MTI)

***

Nyitókép: 

europész
2025. október 07. 23:20
Nem kellett volna a bekesen alvo medvet ijesztgetni.Most mar ebren van es jaj annak aki megzavarta.
3
0
yalaelnok
2025. október 07. 23:20
Biztos jönnek majd az agyhalottak azzal a szöveggel, hogy ez milyen kevés, hány évig tart így, kudarcba fulladt az egy hétre tervezett támadás. Ezek szokták azt is írni, hogy Oroszország lerohanja Európát, ha az ukránok nem tartanak ki. A következetesség, koherencia nem az erősségük.
5
0
Dixtroy
2025. október 07. 23:19
Trump meg indulatosan rázza a mutatóujját..
0
0
uszoda
•••
2025. október 07. 23:10 Szerkesztve
Akkor maradt nekik még 598.728....
1
2
