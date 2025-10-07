Ft
vadászgépek Szu-34E Algéria orosz-ukrán háború Oroszország légierő

Idegen ország vadászgépe bukkant fel az orosz égen, Moszkva nagy örömére

2025. október 07. 18:48

Úgy tűnik, ha késésekkel is, de exportra is tud termelni az orosz fegyveripar.

2025. október 07. 18:48
null

Egy, a közösségi médiában terjedő felvétel szerint egy orosz gyártmányú, de az algériai légierő színeiri festett Szu-34E típusú vadászgép tűnt fel a moszkvai régió egén – számolt be róla a Portfolio. A videó nem egy újabb fél részvételét jelenti az orosz-ukrán háborúban, ugyanis Algéria és Oroszország között hagyományosan jó a kapcsolat, különösen védelmi-biztonsági szempontból. 

Az észak-afrikai ország az orosz vadászgépek egyik legnagyobb vásárlójának számít,

 Moszkva számára kifejezetten nagy fegyvertény, hogy Szu-57-es vadászgépeket is rendeltek.

A mostani üzletet még 2019-ben kötötték, a megállapodás keretében összesen 14 darab Szu-34E kerülhet át a Földközi-tenger déli partvidékére, 2025-ig. Azt nem tudni, hogy a képeken látott gép hányadik példánya lehet a rendelésnek. Az orosz-ukrán háború miatt Oroszországra kivetett szankciók is negatívan érintették a gyártási sebességet, de a háborúban aktívan szerepet vállaló légierő igényei is előrébb sorolódtak az exportra szánt gyártásnál, így több megrendelés is késhetett – mutatott rá a portál.

***

Nyitókép: illusztráció, Natalia KOLESNIKOVA / AFP

 

 

