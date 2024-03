Mindenki hazudott és hazudik az orosz zárolt vagyonokról

Washington hevesen tagadja, hogy ötlete a teljes elkobzásról egybeesett volna időben a kongresszusi patthelyzettel. Pedig pontosan így történt.

Amíg az Ukrajnába irányuló pénzcsapok nyitva voltak, az Egyesült Államoknak eszébe sem jutott az egész összeg elkobzását javasolni.

Az amerikai kormány magas rangú tisztviselője (természetesen névtelenül nyilatkozva) azonban a Politicónak elutasította a felvetést, és szó szerint azt mondta: a kezdetektől ez volt a terv, „mindig is ezt képzeltük el, mint egyetlen reális lehetőséget Ukrajna újjáépítéséhez”.

Csakhogy ez ebben a formában nettó hazugság. Az orosz vagyon elkobzásának és Ukrajnába küldésének ötletét maga Zelenszkij vetette fel még 2022-ben. A pénzügyi világ szája tátva maradt a döbbenettől, nemkülönben a szankcionáló országok pénzügyminisztereinek. A precedens nélküli, óriási kockázatot maga után vonó felvetést maga Janet Yellen hessegette el, aki több alkalommal kifejtette: „Teljesen természetes, ha az ukrajnai pusztítás után az újjáépítés költségeit Oroszországtól várja valaki, az orosz jegybanki vagyon elkobzása ugyanakkor jogilag nem lehetséges az Egyesült Államokban”.

Szó sincs tehát arról, hogy az Egyesült Államoknak mindig is ez lett volna a terve, ahogyan arról sem, hogy már a háború alatt megpróbálja lenullázni az orosz állami számlát. Janet Yellen friss harciassága egyszerűen annak köszönhető, hogy a Fehér Ház csekkjei elfogytak, a háborút azonban továbbra is megpróbálja finanszírozni – más pénzéből.

Európa hangos

Az Európai Unióban is teljes a zűrzavar. A tagállamok közötti törésvonalak a zárolt vagyon ügyében is megmutatkoznak. Ami bizonyos: jelen pillanatban (természetesen Németország és Franciaország hathatós ellenállásának köszönhetően) Brüsszel nem próbálkozik teljes elkobzással. A legújabb ötlet az, hogy a moszkvai jegybank pénzét hitelfedezetként őrzik tovább, és majd valamikor a háború után, amennyiben a Kreml nem hajlandó az ukrán újjáépítést támogatni, felhasználják. (Addig kitalálják a jogi hátteret is hozzá.)

A fagyasztott pénz éves nyereségéből származó 3–4 milliárd euró közötti összeg elköltésével kapcsolatban még vannak súrlódások a tagállamok között, de ez még mindig az elfogadhatóbb ötletek közé tartozik. Miután elég sokan felvetették a kérdést, hogy mit kezd majd Ukrajna a háború után ilyen kevés pénzzel, amikor az újjáépítési költségek a kalkulációkban már most az 500 milliárd dollár felé közelítenek, az Európai Bizottság elnöke húzott egy olyan meglepőt, amit a jelek szerint egyelőre nem is egyeztetett senkivel, csak bedobta a közösbe, hátha kisül belőle valami.

Ursula von der Leyen február végén úgy fogalmazott:

itt az ideje a párbeszédnek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereséget Ukrajnának szánt katonai eszközök közös vásárlására használjuk fel.

Vagyis hirtelen semmivé vált az Ukrajna újjáépítéséről szóló hangos és asztalt verő kommunikáció, elnémult a „fizessen az agresszor a rombolásért” csatakiáltás.

Mindebből mára fegyvervásárlási projekt lett, amellyel az Európai Unió (ha sor kerül rá) építés helyett még nagyobb romhalmazt varázsol Ukrajnából, pedig az ország felén gyakorlatilag már nincs is mit elpusztítani.

A brüsszeli vezető ráadásul a saját maga által szentesített alapelvet köpte le: a Bizottság korábban több ízben jelezte, hogy a zárolt vagyonok nyereségéből létrehozott alapot nem lehet majd fegyvervásárlásra fordítani. Nem is lesz könnyű dolga, több olyan tagállam is van, amely nem fog beleegyezni abba az ötletbe, hogy az orosz pénzt magába a háborúba forgassák vissza.

Ami az amerikai akaratot illeti: amennyiben a Kongresszus továbbra is megmakacsolja magát, Washington egyre agresszívebben fogja követelni Brüsszeltől, hogy engedelmeskedjen. Ami pedig Brüsszelt: most vált nyilvánvalóvá, hogy az ukrán győzelembe vetett hit már a nyílt kommunikációban is hazugságra épül. Az orosz zárolt vagyon elkobzásának, illetve katonai felhasználásának elgondolása mindenesetre mindkét fél totális tanácstalanságát és kétségbeesését tükrözi.

