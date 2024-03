Chip Wars: egy korty kínai bosszú

A szerző a Makronóm Intézet elemzője.

Az USA mindent megtesz, hogy lassítsa a kínai, chiptermékekre épülő szegmensek felfutását. Az exporttilalmak és -korlátozások, amelyekre nyomásgyakorlással és szép szóval rávette Hollandiát és Japánt is, megfosztanák Pekinget azoktól a csúcstechnológiás félvezetőktől, amelyekre a legnagyobb szüksége van a chipalapú technológiák, elsősorban a mesterséges intelligencia és az elektromos járművek területén.

Válaszul a Huawei megalkotta a Mate60 modellt, amely éppen olyan chipet tartalmaz, amelyet Washington szerint egyáltalán nem tartalmazhatna, vagyis bebizonyította, hogy képes megalkotni és tömeggyártásba küldeni olyan félvezetőt, amely ugyan még nem éri el az amerikai színvonalat, de igen közel jár hozzá.

A telefon fejlett félvezetőjének felbukkanásán felbuzdulva a kormány (még csupán) ajánlást fogalmazott meg a hazai elektromosjármű-gyárak felé, hogy 2025-ig az általuk használt chipek ötödét hazai gyártótól szerezzék be, ezzel indítva be a nyugati technológiától való elszakadás folyamatát. A vezetés azonban úgy tűnik, nem elégedett a tempóval, így most az illetékes minisztérium újabb figyelmeztetést adott ki a vállalatoknak, immár rendelet formájában: pörgessék fel az átállást, és lehetőség szerint kerüljék a külföldi chipek alkalmazását.

Ez komoly gondot okozhat a vezető amerikai exportőröknek (elsősorban az Nvidiának) amelyek éppen a helyi cégekkel versenyeznek a piac kegyeiért. Miután a csúcstechnológiás félvezetőkkel Washington tiltásának értelmében nem kereskedhetnek Kínában, az alsóbb kategóriás chipek és az éppen tiltás alatt álló termékek „lebutításának” szerepe felértékelődött. Amennyiben a kínai tiltás eredményes lesz, ezeknek az árucikkeknek az eladhatósága válik kérdőjelessé, amely hatalmas kiesést okoz az érintett vállalatoknak a világ legnagyobb piacán.