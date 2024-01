Hogyan támogatják az elektromos autók vásárlását Nyugaton?

Eléggé beindult már az elektromos autók piaca ahhoz, hogy támogatások nélkül vagy csökkentett állami hozzájárulással is meg tudjon élni? Mi a megfelelő támogatási szint? Mely gépkocsik vásárlását kell egy kicsit meglökni: a tisztán elektromosat, az EV-ket, a plug-in vagy hibrid elven üzemelőket, amelyekben hagyományos motor is besegít? Európában több ország is felteszi magának ezeket a kérdéseket, és eltérő módon válaszolnak rájuk.

Németországban már nincs ökobónusz

Németországban az elektromos autók állami támogatása megszűnt, így most már a vevők nem részesülnek ilyen jellegű segítségben. Azok, akik az ilyen típusú járműveket szeretnék megvásárolni, reménykedhetnek abban, hogy az autószalonok nagyobb kedvezményeket kínálnak a magas árakból, ha elektromos autót választanak.

A német kormány a költségvetési válság következtében kénytelen volt váratlanul megszüntetni az ökobónuszt, egy évvel a tervezett időpont előtt,

amint azt a francia gazdasági napilap, a Les Echos is megírta.

A vásárlók megnyugtatására a nagy autómárkák bejelentették, hogy – kedvezmények formájában átmenetileg – átvállalják a legfeljebb 4500 eurós (1,7 millió forintos) bónuszt. Az autóipari szakszervezet azonban keményen elítélte a kabinet döntését, amely gyengíti „a politikák megbízhatóságába vetett bizalmat”. Tavaly szeptemberben a kormány már a kereskedelmi forgalomba helyezett elektromos kocsikra vonatkozó bónuszt is megszüntette.

A 2023-as év egészében a tisztán elektromos autók regisztrációja 11 százalékkal, 524 ezer darabra emelkedett. Mostanra az eladások 18,4 százalékát teszik ki, immár megelőzve a dízeles modelleket. A német kormány 2016 óta mintegy 10 milliárd eurót fizetett ki ökobónuszként mintegy 2,1 millió elektromos járműre. Az autóipar szakértői azonban az eladások visszaesését jósolják Németországban az idei évre.