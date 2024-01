Egyre nagyobb a botrány a német költségvetés körül

Míg a baloldali politikusok zöme (Habeck gazdasági miniszter vezetésével) az adósságfék kiengedését szorgalmazza, a közvélemény-kutatások ezzel homlokegyenest ellenkező eredményt hoztak ki: a németek 61 százaléka szeretné a jelenlegi formájában fenntartani az alkotmányos szabályt, és csak 35 százaléka szeretné annak lazítását.

Hárman kétfelé

Robert Habeck, akinek a népszerűsége akkorát zuhant, hogy az az egyébként is kirívóan gyalázatos megítélésű kormányon belül is ritkaságszámba megy, az adósságféket elavultnak és feleslegesnek nevezte, amely súlyosan korlátozza a kabinet cselekvési lehetőségeit. Mint mondta, megalkotói (Merkel volt akkoriban a kancellár, a munkaügyi miniszteri posztot pedig egy bizonyos Olaf Scholz töltötte be) még egyáltalán nem foglalkoztak komolyan a klímapolitikával, Európa egét nem árnyékolta be egy óriási háború, Kína pedig még az olcsóság szinonimája volt, nem pedig a kereskedelmi versenyé.

A gazdasági miniszter konklúziója az, hogy az adósságfék intézményén sürgősen változtatni kell, Németország ugyanis csak úgy tudja megvalósítani a klímacéljait és az energetikai, illetve ipari átállást, ha a kormány kezét nem kötik meg idejétmúlt alkotmányos szabályok. Nézetét szokásos szűkszavúságával osztja a kancellár is, ám a kormány triumvirátusának a harmadik tagja, a takarékosság bajnoka, Christian Lindner pénzügyminiszter hevesen ellenzi az ötletet.

Különvélemény

Lindner ragaszkodik a szigorú fiskális rendszerhez, és kijelentette: Németország prioritása az államadósság csökkentése kell, hogy legyen, mivel ez az egyetlen módszer arra, hogy a jövő válságai ellen képes legyen biztonságos háttérrel és hatékonyan fellépni. „Éppen emiatt nem vállalhatunk több adósságot, éppen csak annyit, amennyire feltétlenül szükségünk van” – fogalmazott, visszautalva a pénzügyi világválság kitörésekor uralkodó káoszra, amikor 2009-ben Németország államkasszája gyakorlatilag kiürült a rengeteg mentőcsomag és ösztönző intézkedés miatt. Az adósságfék bevezetésének éppen az volt a kiváltó oka, hogy az akkori kormány úgy döntött: soha többé nem fordulhat elő, hogy a német adósságállomány odáig juttassa az államot, ami már a működőképességének egyes területeit is veszélyezteti.