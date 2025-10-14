Megszólalt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – így fogadták a gazdák a kormány által bejelentett adócsökkentést

Az agrárminiszter által bejelentett intézkedések a vidéken élők mindennapjait az otthonteremtéstől, a mindennapi munkán keresztül a hatékony termelésig segíteni tudják – válaszolta az Origo megkeresésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Hozzátették,

az adócsökkentés nem várt könnybeséget hoz a vidéken élőknek.

A kamara a lapnak arra is rámutatott, hogy a napi szintű aktív munkakapcsolaton túl stratégiai kérdésekben is rendszeresen egyeztetnek az Agrárminisztériummal. Az elmúlt időszakban számos, az ágazatra nehezedő teher csökkentésére vonatkozó javaslattal éltek a kormányzat irányába. A szakminiszter által bejelentett intézkedések is jól mutatják, hogy a kormányzat elkötelezett a magyar agrárium iránt – húzták alá.

Ezt követően sorra vették az adócsökkentést is tartalmazó intézkedéseket is: