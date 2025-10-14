Megszólalt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – így fogadták a gazdák a kormány által bejelentett adócsökkentést

Hát hülyék ezek!?
A most bejelentett intézkedések a vidéken élők mindennapjait az otthonteremtéstől, a mindennapi munkán keresztül a hatékony termelésig segíteni tudják.
Az agrárminiszter által bejelentett intézkedések a vidéken élők mindennapjait az otthonteremtéstől, a mindennapi munkán keresztül a hatékony termelésig segíteni tudják – válaszolta az Origo megkeresésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Hozzátették,
az adócsökkentés nem várt könnybeséget hoz a vidéken élőknek.
A kamara a lapnak arra is rámutatott, hogy a napi szintű aktív munkakapcsolaton túl stratégiai kérdésekben is rendszeresen egyeztetnek az Agrárminisztériummal. Az elmúlt időszakban számos, az ágazatra nehezedő teher csökkentésére vonatkozó javaslattal éltek a kormányzat irányába. A szakminiszter által bejelentett intézkedések is jól mutatják, hogy a kormányzat elkötelezett a magyar agrárium iránt – húzták alá.
Ezt követően sorra vették az adócsökkentést is tartalmazó intézkedéseket is:
A NAK arra is kitért, hogy bár nem része a csomagnak, de nem mehetnek el szó nélkül a fix 3 százalékos lakáshitel mellett sem. A Kamara kezdeményezésére kedvezőbb feltételekkel igényelhetik az átalányadózó mezőgazdasági egyéni vállalkozók és az őstermelők a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt.
Így a mezőgazdasági vállalkozók, az őstermelők és a családi gazdaságok is részesülhetnek az otthonteremtési támogatásban.
A mezőgazdasági átalányadózók jövedelmét a bankoknak figyelembe kell venniük az otthonteremtési programban való részvételnél.
„Összességében elmondható tehát, hogy a közös munkának megvan az eredmény” – zárta nyilatkozatát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
