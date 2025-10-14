Ft
kormány adócsökkentés gazda Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatás MAGOSZ munka eredmények nyilatkozat

Megszólalt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – így fogadták a gazdák a kormány által bejelentett adócsökkentést

2025. október 14. 17:47

A most bejelentett intézkedések a vidéken élők mindennapjait az otthonteremtéstől, a mindennapi munkán keresztül a hatékony termelésig segíteni tudják.

2025. október 14. 17:47
null

Az agrárminiszter által bejelentett intézkedések a vidéken élők mindennapjait az otthonteremtéstől, a mindennapi munkán keresztül a hatékony termelésig segíteni tudják – válaszolta az Origo megkeresésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Hozzátették, 

az adócsökkentés nem várt könnybeséget hoz a vidéken élőknek.

A kamara a lapnak arra is rámutatott, hogy a napi szintű aktív munkakapcsolaton túl stratégiai kérdésekben is rendszeresen egyeztetnek az Agrárminisztériummal. Az elmúlt időszakban számos, az ágazatra nehezedő teher csökkentésére vonatkozó javaslattal éltek a kormányzat irányába. A szakminiszter által bejelentett intézkedések is jól mutatják, hogy a kormányzat elkötelezett a magyar agrárium iránt – húzták alá.

Ezt követően sorra vették az adócsökkentést is tartalmazó intézkedéseket is:  

  • Komoly előrelépés volt az elmúlt évben, hogy a NAK és a MAGOSZ petíciójának eredményeként elérték, hogy a termőföldek mentesültek a települési adó alól, vagyis az önkormányzatok nem róhatnak ki helyi adód a termőföldekre. Egy kiskapu azonban nyitva maradt, az erdőterületekre ugyanis nem vonatkozott a tiltás. Ezért kérték a kormányzatot, hogy az intézkedést terjessze ki az erdőkre is. A cél ugyanis az, hogy ösztönözzék az erdőterületek bővülését, a helyi adók azonban aláásnák ezt a törekvést – magyarázták.
  • Az időjárási szélsőségek évről évre egyre nehezebb helyzet elé állítják a gazdálkodókat, és bár egyre többen ismerik fel az öngondoskodás fontosságát, az aszály és a tavaszi fagy azonban olyan mértékű kárt okoztak az elmúlt évben, hogy az agrárkárenyhítési rendszerből kapott kifizetések és a mezőgazdasági biztosítások mellett is veszélybe került a termelés jövője. Ezért van kiemelt jelentősége a kormány által bejelentett hitelmoratóriumnak. Az aszály és a tavaszi fagy miatt kárt szenvedett gazdálkodók így egy évre mentesülnek a hitelfizetési kötelezettség alól. Ez idő alatt rendezhetik likviditási helyzetüket és folytathatják a termelést – hangsúlyozták.
  • Jelentős megtakarítást jelent a termelőknek, hogy a mezőgazdasági vontató pótkocsija mentesül a gépjárműadó alól, ahogyan a termőföldvásárlás illetékmentességének szabályaiban történt változással is komoly összeget spórolhatnak meg az érintettek. 
  • Az állattartóknak, ezen belül is a szarvasmarha-tartóknak kedvez a szarvasmarha tőkehús áfa-csökkentése. Az intézkedés ráadásul a fogyasztást is bővítheti. 
  • Az elmúlt években igen népszerűvé vált a habzóbor, amelyet ezentúl a kormány döntése nyomán kedvezményes jövedéki-adóval vihetnek piacra a borászatok. Ez az intézkedés nyilván könnyebbséget jelent a szőlő-bor ágazatnak, s nem mellesleg a fogyasztóknak is kedvez. 

A fix 3 százalékos otthonteremtési támogatás is segíti a gazdákat

A NAK arra is kitért, hogy bár nem része a csomagnak, de nem mehetnek el szó nélkül a fix 3 százalékos lakáshitel mellett sem. A Kamara kezdeményezésére kedvezőbb feltételekkel igényelhetik az átalányadózó mezőgazdasági egyéni vállalkozók és az őstermelők a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt.

Így a mezőgazdasági vállalkozók, az őstermelők és a családi gazdaságok is részesülhetnek az otthonteremtési támogatásban. 

A mezőgazdasági átalányadózók jövedelmét a bankoknak figyelembe kell venniük az otthonteremtési programban való részvételnél.

„Összességében elmondható tehát, hogy a közös munkának megvan az eredmény” – zárta nyilatkozatát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

