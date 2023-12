Viccnek sem nevezhető az Oroszország elleni 12. szankciós csomag

Látványszankció

A Politico által megszerzett dokumentumtervezet egyetlen értékelhető intézkedése az orosz gyémántok kereskedelme elleni szankció, amely egy vég nélküli vita végét is jelenti. A globális gyémántkereskedelem központja, Antwerpen addig lobbizott a háború kitörése óta, hogy minden esetben sikerült a rendelkezést kitöröltetnie az éppen aktuális listákról: most csak azért nem, mert ő maga dolgozott ki egy új szabványrendszert, amellyel elméletileg kiszűrhető a piacra került orosz nyersgyémántok eredete, éppen ezért maximálisan megbízható. (Annak idején éppen ezt mondták az olajársapkára is, aztán kiderült, hogy az olajszankciókba nem hogy kiskapuk vannak beépítve, de gyakorlatilag egy átjáróház az egész.)

A gyémántkereskedelemből Oroszország egyébként nagyjából 4 milliárd dollárt keres évente, ami első blikkre soknak tűnik, de egyrészt valószínűtlen, hogy ne lenne kész terve a kikerülésére (nemcsak B, de már az ABC összes betűjével ellátott terve is van), másrészt nem ez az az összeg, amely földhöz fogja vágni a háborús gazdaságát. A gyémántszankció tehát inkább látványos elem, semmint valós kényszerítő eszköz.