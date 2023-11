Testvérvárosi megállapodás: akár elektromos buszokat is exportálhat Magyarország Luxorba

Mint Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere az eseményt követő beszédében elmondta: két történelmi város kötött szerződést, amely kulturális, oktatási, különösen felsőoktatási, turisztikai és gazdasági lehetőségeket jelent mindkét fél számára.

A polgármester rámutatott: Székesfehérvár 1051 éves település, Európában tehát ősi városnak számít. „Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar államiság történetének első 500 évében csak Székesfehérváron lehetett magyar királyt koronázni, ezért nevezik ezt a várost is a királyok városának” – emelte ki. A két városvezető tisztségviselői elkötelezettek abban, hogy az együttműködés valós és érdemi legyen, és e vállalásnak különös hangsúlyt ad, hogy Novák Katalin köztársasági elnök jelenlététében jött létre a megállapodás. Cser-Palkovics András a jelenlévők előtt megtartott beszédében megköszönte Novák Katalinnak, amiért szívén viseli nemcsak hazánk diplomáciai, hanem ezen belül a városdiplomáciai törekvéseket is, és bevonja az önkormányzati világot is nemzetünk külkapcsolatainak pozitív formálásába. Mint fogalmazott „a nemzetek és népek kapcsolatában új perspektívákat nyithatnak meg a kisebb közösségek szövetségei”. „Ha polgáraink értik és tisztelik egymást, nemzeteink barátságának gyökerei még termékenyebb talajra találnak” – hangsúlyozta.

Magyar vonatok után buszok is érkezhetnek Egyiptomba

Székesfehérvár polgármestere közös kihívásnak nevezte, hogy „miközben büszkék vagyunk történelmünkre, egyúttal modern várost is szeretnénk építeni”.

A Mandiner Makronóm rovatának kérdésére Cser-Palkovics András elmondta, hogy egy magyar parlamenti delegáció 2021-es luxori látogatása során az egyiptomi parlamenti bizottságokkal tárgyalva vetették fel először annak az ötletét, hogy a több ezer éves városnak lehetne egy magyarországi testvérvárosa. Az akkori delegációtagok elképzelése szerint, ha a világban egy történelmi települést keresünk, akkor Luxor az elsők között jut eszünkbe, ha pedig Magyarországon, akkor Székesfehérvár. „Később az egyiptomi delegáció járt településünkön, és akkor egyértelmű lett, hogy mindkét város meg szeretné kötni ezt a megállapodást. Székesfehérváron is egyhangú döntéssel fogadtuk el ezt a közgyűlésben. Tavaly az energiahelyzet nehezebb időket hozott, így nem tudtuk aláírni a megállapodást, most viszont jött az a megtisztelő felkérés és lehetőség, hogy Novák Katalin köztársasági elnök látogatása során, az ő jelenlétében írhatjuk alá testvérvárosi dokumentumokat. Azt hiszem, hogy ez a megállapodás súlyt és rangot ad, valamint felelősséget is ró a két településre” – fogalmazott Cser-Palkovics András. Mint mondta, érdemi együttműködésekre törekszenek, és Luxor kormányzójával, Mosztafa Alhammal már konkrétumokról is tárgyaltak, olyan kulturális együttműködésekről, mint a szimfonikus zenekar luxori fellépése vagy egy egyiptomi kiállítás szervezése Székesfehérváron. Mint mondta, a turisztikai együttműködések gazdaságiak is, hiszen Luxor gazdasági teljesítményének a 80 százalékát a turizmus adja. Emellett Cser-Palkovics András ipari együttműködési lehetőségeket is lát a két város viszonylatában. Mint kiemelte, a mostani egyiptomi látogatás során Magyarországon gyártott vasúti kocsikkal is közlekedtünk, így felvetésük szerint az elektromos autóbuszoknál is lehetne hasonló együttműködést kialakítani. „Ha buszokról van szó, akkor Székesfehérvár polgármestereként én egyértelműen az Ikarus-gyárat fogom említeni. Városunkban már elektromos buszok járnak, amelyeket az Ikarus készített Székesfehérváron. Van jó tapasztalatunk, mertük ajánlani és fel is vetettük azt, hogy akár a szállítás, akár később a gyártás vonatkozásában is nagyon szívesen működik közre a város, hogy akár egy ilyen együttműködés is létrejöhessen a közeljövőben” – fogalmazott. A kormányzó az aláírást követően elhangzott beszédében a fenntarthatóság fontosságát hangsúlyozta, amely az elektromos buszokkal könnyebben teljesíthető, így a nyitottság a kooperáció a másik fél részéről is adott.