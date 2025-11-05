Ügyészségi vizsgálatot kezdeményeztek a Tisza Párt ellen

Tényi István a Fővárosi Főügyészséghez fordult, és rész-törvényességi ellenőrzés megindítását kérte a párt működésével kapcsolatban – értesült a Magyar Nemzet. Ez az eljárás lehetőséget ad arra, hogy az ügyészség vizsgálja:

a párt betartotta-e saját szabályait, illetve a vonatkozó jogszabályokat.

Ismert, az ügy hátterében az áll, hogy Lázár János közösségi oldalán arról írt: a Strabag – az osztrák építőipari óriásvállalat – beavatkozott a magyar választási kampányba, és pénzzel, valamint közvélemény-kutatások finanszírozásával segíti Magyar Péter Tisza Pártját. Lázár szerint „szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használnák”.

A politikus éles hangon üzent is a cégnek: „Azt javaslom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, ha a Fidesz nyeri meg a választást.” Az ügy nemzetközi visszhangot is keltett: az osztrák FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker bejelentette, hogy parlamenti vizsgálatot kezdeményeznek annak tisztázására, valóban befolyásolta-e a Strabag a magyarországi politikai folyamatokat.