Béke és együttműködés: Novák Katalin Egyiptomban találkozott II. Tavadrosz kopt pápával

Novák Katalin a kopt pápával folytatott beszélgetésében a különböző kultúrák és vallások békés egymás mellett élésének méltatása mellett elmondta: szombaton, az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP28) Dubajban lesz alkalma Ferenc pápával találkozni, amikor is arra fogja kérni, hogy tegyen meg mindent a mielőbbi béke érdekében. A háború Ukrajnában és a Közel-Keleten is dúl – mint mondta –, ezért mindkét ország számára fontos cél a béke elérése. Biztosította a kopt pápát, hogy Magyarország és államfőként személyesen ő is mindig a béke oldalán áll majd.

Novák Katalin beszélt arról is, mennyire örül annak, hogy II. Tavadrosz Magyarországra látogathatott augusztus 20-án, és budapesti találkozásuk után ilyen hamar újra személyesen beszélgethettek. Mint a bensőséges találkozón utalt rá, akkor büszkén ünnepeltük,

„hiszen büszkék is vagyunk arra, hogy államunk ezer éve keresztény alapokon indult el, és ez a kereszténység, a keresztény kultúra a mai napig meghatározó a mindennapjainkban, az ünnepeinkben”,

és kiemelte, hogy Egyiptom és az ottani kultúra már több ezer évre tekint vissza.

„Egyiptomban azt is megcsodálhatjuk és megtapasztalhatjuk, hogy milyen az, amikor békében tudnak egymás mellett élni muszlimok és keresztények

– mondta a magyar államfő, és hozzátette: azt kívánja, hogy mindezt meg is tudják őrizni. Elmondta azt is: nagyra értékeli, hogy II. Tavadrosz sokat tesz a keresztény és muszlim párbeszéd, valamint együttélés elősegítéséért. Mint mondta, Egyiptom méretében és lakosságszámában is tízszer akkora, mint Magyarország, és míg itt egy családban átlagosan három gyermek születik, addig hazánkban kettő sem. Hozzátette, hogy szeretné megérteni, és ezért dolgozunk is sokat, hogyan lehet a magyar fiatalokat, családokat a gyermekvállalásra, a családalapításra bátorítani. A köztársasági elnök egyiptomi látogatásával kapcsolatban emlékeztetett: első alkalommal találkozhatott Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel személyesen, a négyszemközti megbeszélés pedig jóval hosszabbra nyúlt, mint tervezték. Mint mondta, a magyarok és az egyiptomiak is tisztelettel fordulnak egymás felé, elismerik a másik kultúráját, különbözőségeit és megtalálják a hasonlóságokat is. A Szent Márk-templomban tett látogatás során Novák Katalin a 2016. december 11-i kairói terrortámadásban súlyosan megsebesült két egyiptomi kopt nővel is találkozott a támadás helyszínén, akik budapesti rehabilitációjuk során tapasztalt gondoskodást köszönték meg az államfőnek.

A Baross Gábor program is segítette a beruházást

A köztársasági elnök ezt követően azon vonatszerelvény egyikén utazott Gízába, amely a megújult Dunakeszi Járműjavítóban készült, és amelyet az egyiptomi vasútikocsi-beszerzés során szállítottak az országba. A helyszínen Lóránd Tamás, a Ganz-MaVag International Kft. pénzügyi igazgatója, aki projektigazgató is, elmondta, hogy a megrendelés egyelőre 1350 vasúti kocsiról szól, abból 500-500 direkt ventillációs és légkondicionált harmadosztályú. „Ezenkívül szállítunk első és másodosztályú szerelvényeket is Egyiptomnak. Eddig 829 szállításánál tartunk és még mintegy 170 a harmadosztályú, valamint 350 magasabb kocsiosztályú szerelvényt hozunk az országba” – mondta el a Mandiner Makronóm rovatának kérdésére. Hozzátette, hogy ez az egyiptomi megrendelés az egész cég egyik legnagyobb volumenű munkája. A szerződés előkészítése már 2012–2013 környékén kezdődött, a megállapodás pedig 2018-ban jött létre. „Dunakeszin ezzel mindenképpen kapacitásbővítésre van szükség, és új munkahelyeket is teremtettünk. Mintegy hatszáz, zömében kékgalléros munkatárssal bővültünk. A fejlődést az is hozza a város számára, hogy ez magával vonzza a beszállítók felé is a nagyobb megrendeléseinket az egész országban” – tette hozzá Lóránd Tamás. A 2022-ben teljes mértékben magyar tulajdonba került vállalatnál közvetlenül a gyártást támogató beruházásokra is szükség volt, mivel a telephely korábban inkább karbantartásra volt berendezkedve.

„Ehhez saját forrásokat használtunk, és a Covid után lehetőségünk volt részt venni a Baross Gábor programban is

– nyilatkozta a Mandiner Makronóm rovatának a cég projektigazgatója. – Egy ekkora értékű szerződés letárgyalása nem volt egyszerű feladat és a bürokrácia sem segítette a tárgyalást. Ezen túlmenően tudomásunk szerint a kontraktus finanszírozása, a szuverén garanciák és a műszaki tartalom pontosítása húzódott el.”

