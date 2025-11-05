Agyvérzést kapott a Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga

Piros Ildikó: Ez megbocsáthatatlan! – többször elsírta magát a nagy színésznő (VIDEÓ)
„Ebben a szakmában az ember minden nap tanul, elles valamit a jóktól.”
A színésznőnek újra kellett tanulnia beszélni és járni.
Egy évvel ezelőtt sztrókot kapott Martos Hanga, a Nemzeti Színház fiatal színésznője – írta meg az Index a Színház Online-ra hivatkozva.
A mindössze 26 éves művésznőt színpadi takarásban érte a roham egy agyi aneurizma miatt, amelyről korábban nem is tudott.
A hirtelen kialakult agyvérzés átmenetileg lebénította a teste jobb oldalát, és hónapokig tartó rehabilitáció várt rá.
Most, egy évvel a történtek után, a színésznő először mesélt arról, hogyan élte meg a az esetet, a felépülést és az azóta megváltozott életét.
Martos Hanga elmondása szerint a kezdeti tünetek nem voltak egyértelműek. Egy próbán „teljesen értelmetlenül” kezdett beszélni, de senki sem vette észre, mert a rendező, Diana Dobreva nem beszél magyarul, és tolmács sem volt jelen. A fiatal színésznő akkor még nem gondolt semmi komolyra a furcsaság kapcsán.
Másnap azonban újra jelentkeztek a furcsa tünetek. „Fel akartam állni egy székről, de a lábam nem mozdult” – idézte fel Hanga. Bár a bénulás csak néhány másodpercig tartott, az előadás alatt egyre nehezebben tudott beszélni, a szöveg sem jutott eszébe. A partnere kisegítette a színpadon, de a takarásban összeesett – ekkor kapott sztrókot.
A mentőautóban, a kórház felé vezető úton romlott drámaian az állapota, onnantól semmire sem emlékszik. „Azt hittem, az ilyesmi csak idősebbekkel történhet meg. Az aneurizmáról azt sem tudtam, hogy létezik” – mondta.
A felépülés hosszú és fájdalmas folyamat volt: újra kellett tanulnia beszélni és járni.
A gyógyulás hónapjai alatt rájött, hogy az életét teljesen másképp szeretné folytatni. „Már nem vagyok ugyanaz, de nem is akarok az lenni. Tudom, milyen törékeny az élet, és milyen szerencsés vagyok” – vallotta be.
Egy évvel az agyvérzés után Martos Hanga hazaköltözött Pécsre. Úgy érezte, választania kell a karrier és a magánélet között és ő az utóbbit választotta.
„Sokkal türelmesebb vagyok, és rájöttem, nem számít semmi, ami miatt érdemes lenne háttérbe szorítani magam. Nem akarok megfelelni senkinek” – mondta a fiatal színésznő
