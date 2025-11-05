Agyvérzést kapott a Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga

Martos Hanga elmondása szerint a kezdeti tünetek nem voltak egyértelműek. Egy próbán „teljesen értelmetlenül” kezdett beszélni, de senki sem vette észre, mert a rendező, Diana Dobreva nem beszél magyarul, és tolmács sem volt jelen. A fiatal színésznő akkor még nem gondolt semmi komolyra a furcsaság kapcsán.

Másnap azonban újra jelentkeztek a furcsa tünetek. „Fel akartam állni egy székről, de a lábam nem mozdult” – idézte fel Hanga. Bár a bénulás csak néhány másodpercig tartott, az előadás alatt egyre nehezebben tudott beszélni, a szöveg sem jutott eszébe. A partnere kisegítette a színpadon, de a takarásban összeesett – ekkor kapott sztrókot.

A mentőautóban, a kórház felé vezető úton romlott drámaian az állapota, onnantól semmire sem emlékszik. „Azt hittem, az ilyesmi csak idősebbekkel történhet meg. Az aneurizmáról azt sem tudtam, hogy létezik” – mondta.

A felépülés hosszú és fájdalmas folyamat volt: újra kellett tanulnia beszélni és járni.

A gyógyulás hónapjai alatt rájött, hogy az életét teljesen másképp szeretné folytatni. „Már nem vagyok ugyanaz, de nem is akarok az lenni. Tudom, milyen törékeny az élet, és milyen szerencsés vagyok” – vallotta be.