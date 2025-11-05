Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Martos Hanga Nemzeti Színház sztrók

Agyvérzést kapott a Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga

2025. november 05. 14:53

A színésznőnek újra kellett tanulnia beszélni és járni.

2025. november 05. 14:53
null

Egy évvel ezelőtt sztrókot kapott Martos Hanga, a Nemzeti Színház fiatal színésznője – írta meg az Index a Színház Online-ra hivatkozva.

A mindössze 26 éves művésznőt színpadi takarásban érte a roham egy agyi aneurizma miatt, amelyről korábban nem is tudott.

A hirtelen kialakult agyvérzés átmenetileg lebénította a teste jobb oldalát, és hónapokig tartó rehabilitáció várt rá.

Most, egy évvel a történtek után, a színésznő először mesélt arról, hogyan élte meg a az esetet, a felépülést és az azóta megváltozott életét.

Ezt is ajánljuk a témában

Martos Hanga elmondása szerint a kezdeti tünetek nem voltak egyértelműek. Egy próbán „teljesen értelmetlenül” kezdett beszélni, de senki sem vette észre, mert a rendező, Diana Dobreva nem beszél magyarul, és tolmács sem volt jelen. A fiatal színésznő akkor még nem gondolt semmi komolyra a furcsaság kapcsán.

Másnap azonban újra jelentkeztek a furcsa tünetek. „Fel akartam állni egy székről, de a lábam nem mozdult” – idézte fel Hanga. Bár a bénulás csak néhány másodpercig tartott, az előadás alatt egyre nehezebben tudott beszélni, a szöveg sem jutott eszébe. A partnere kisegítette a színpadon, de a takarásban összeesett – ekkor kapott sztrókot.

A mentőautóban, a kórház felé vezető úton romlott drámaian az állapota, onnantól semmire sem emlékszik. „Azt hittem, az ilyesmi csak idősebbekkel történhet meg. Az aneurizmáról azt sem tudtam, hogy létezik” – mondta.

A felépülés hosszú és fájdalmas folyamat volt: újra kellett tanulnia beszélni és járni. 

A gyógyulás hónapjai alatt rájött, hogy az életét teljesen másképp szeretné folytatni. „Már nem vagyok ugyanaz, de nem is akarok az lenni. Tudom, milyen törékeny az élet, és milyen szerencsés vagyok” – vallotta be.

Egy évvel az agyvérzés után Martos Hanga hazaköltözött Pécsre. Úgy érezte, választania kell a karrier és a magánélet között és ő az utóbbit választotta.

„Sokkal türelmesebb vagyok, és rájöttem, nem számít semmi, ami miatt érdemes lenne háttérbe szorítani magam. Nem akarok megfelelni senkinek” – mondta a fiatal színésznő

Nyitókép: Mohai Balázs / MTI

***

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 05. 16:32
szegenyke...nem lesz konnyu talpra allni
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. november 05. 16:29
Sok sikert és boldogságot az életben Hanga!
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
•••
2025. november 05. 16:04 Szerkesztve
Gratulálok a felépüléséhez! Remélem megúszta maradandó károsodás nélkül, bár ez nem derült ki. Nekem a bal oldala az vitte el a sztrók 39 éves voltam akkor. Jó egészséget, és vigyázzon magára! Arra vigyázzon, hogy ne húzodjon be a csigaházába! Találjon magának vmi hasznos elfoglaltságot! Fiatal még, Pécsen él, tanuljon vmit amiből később megélhet!
Válasz erre
0
0
Locomotive
2025. november 05. 16:03
Aneurizma után nem sokan jönnek vissza az életbe, s teljesen előre-jelezhetetlen. Egy barátunkat harmincegynéhény évesen érte ez a csapás Törökországban, bár egy időre visszatért az eszmélete. Látás-kiesés a legtipikusabb tünete, s kurva alattomos.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!