Ukrajna hazahívja a menekült nőket

Tetyana Berezsna ukrán gazdasági miniszterhelyettes úgy fogalmazott: az igazi győzelem az lenne, ha a családok Ukrajnában egyesülnének újra, nem pedig külföldön. Szerinte az ukrán kormány egyik legfontosabb feladata, hogy a nők visszatérjenek férjükhöz. (Azt már nem tette hozzá, hogy az esetek óriási hányadában a nőknek már nem lesz kihez hazatérni.)

Hazatalál?

A helyzet valóban nagyon súlyos. Ukrajna gazdaságát már a háború előtt is jelentősen befolyásolták a demográfiai mutatók. A termékenységi ráta akkor 1,2 volt, ami messze a legrosszabbnak mondható Európában. Nehéz megbecsülni az ukrán halottak és sérültek számát (egyesek több tízezerről, mások százezres nagyságrendről beszélnek), de annyi bizonyos, hogy a fogyasztók és a foglalkoztatottak számában is drasztikus, GDP-ben nagyon is mérhető hanyatlás mutatkozik – ez pedig sokáig a háború befejezése esetén sem változna.

Ukrajnában a külföldre távozó és az ország határain belüli menekültek száma a háború előtti 37,3 milliós lakosság mintegy harmadát teszik ki. Utóbbiak némileg enyhíthetnek a fullasztó gazdasági helyzeten a munkaerőpiaci beilleszkedéssel, a külföldi menekültek esetében azonban bonyolultabb a helyzet, mivel az elhúzódó háború miatt a többségük dolgozni kezdett, a befogadó országban fizet adót, egyszóval egy új élet reményében egzisztenciát próbál teremteni magának, távol Ukrajnától.

A háborút követően minden valószínűség szerint sok menekült fog hazatérni Ukrajnába. Ugyanakkor az idő múlásával és a konfliktus végeláthatatlan elhúzódásával (az EU most már négy évre előre osztaná be a hadisegélyek összegét) egyre nehezebb lesz rávenni a kint új életet kezdőket a hazatelepülésre.

Migrációs megoldás

A boszniai háború elől a kilencvenes években mintegy kétmillióan menekültek külföldre, ennek az óriási tömegnek a fele tért vissza hazájába a konfliktus végétől számított tíz esztendőn belül. A Bloomberg kalkulációi szerint egy hasonló, 50 százalékos helyzet kialakulása évi 10 milliárd dolláros kiesést (a GDP 5 százaléka) fog eredményezni az ukrán gazdaságban, a helyzetet ráadásul súlyosbítja, hogy a nők hazaköltözése helyett egyre több férfi gondolja úgy, hogy inkább ő csatlakozik majd külföldön a családjához.

A kereslet zuhanása egyenes arányban áll a munkaerő számának csökkenésével. Hogy az ukrán kormány elkerülje a háború után borítékolható munkaerőpiaci káoszt, máris azon gondolkodik, miképpen tudja majd a külföldön maradottakat (és természetesen a háborúban elesetteket) pótolni. Ennek az ötletelésnek egyik sarkalatos pontja a kapuk szélesre tárása a bevándorlók előtt. Míg egész Európa a migráció visszaszorításával és a katasztrofális helyzet megoldásával küzd, Ukrajna a menekültjeit migránsokkal akarja pótolni. Annak minden veszélyével együtt.

Révész Béla Ákos, a Makronóm Intézet elemzőjének írása.

