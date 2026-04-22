Így még nem láttuk az ötvenes évek Párizsát – új mozival jelentkezett a rendező, aki magasról tesz a nézői elvárásokra

Ez nem degradálása a mai fiataloknak, ahogyan huszonévesen én sem a két világháború közti alkotásokat tanulmányoztam, úgy érthető, ha az Y generáció sem a hatvanas évekbeli művek között keresi a szórakozást. Amit viszont problémásnak érzek, hogy bár Godard klasszikusát a kritikusok a maga idejében úgy jellemezték, miszerint

itt kezdődik a modern filmgyártás,

és rendkívül dicséretes, hogy Richard Linklater napjainkban fontosnak érezte, hogy bemutassa, miként is készült el, szinte egy pillanatig nem fogja meg a befogadó kezét.

A Nouvelle vague – Az új hullám olyan, mint egy múzeum, ahol a látogatók semmiféle támpontot nem kapnak a kiállított tárgyakkal kapcsolatban.

Mivel mindig is érdekelt a filmtörténelem, és egy kurzus erejéig egyetemen is foglalkoztam vele, ezért a korabeli sztárok, rendezők, producerek nevei ismerősen csengtek, a kritikusból lett öntörvényű Godard-t – akinek a szája sarkából sosem esik ki a cigaretta, a napszemüvege meg valószínűleg az orrára ragadt – pedig mindig is az egyik legpunkosabb rendezőnek gondoltam. Linklater a fekete-fehér képeivel lenyűgözően eleveníti meg a kései ötvenes évek Párizsát, miközben számomra hihetetlenül érdekes rácsodálkozni a forgatási módszereire, az akkori filmgyártás trükkjeire. És vicces látni, ahogyan Belmondót a menedzsere próbálja lebeszélni a főszerepről, mondván, tönkre fogja vágni a karrierjét, noha akkoriban még be sem indult igazán. És ciki vagy nem, de új információt jelentett, hogy a partnerét alakító Jean Seberg azért nem vált a mai napig világszerte emlegetett szexszimbólummá, mert mindössze negyvenévesen, több sikertelen próbálkozás után öngyilkos lett.