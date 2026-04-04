jános pál szent ii székesfehérvár pápa

Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa különleges életéről Székesfehérváron

2026. április 04. 20:17

Totus Tuus (Teljesen a tiéd) címmel nyílt egy nagyszabású kiállítás Szent II. János Pál pápa életéről, amely a 20. század egyik legmeghatározóbb alakjának pályáját és világtörténelmi hatását mutatja be szülővárosától, Wadowice egészen pápai szolgálatáig.

null

A tárlatnak a Szent István Király Múzeum ad otthont Székesfehérváron, az egykori ciszterci rendház épületében, és 2026. március 23-án, a lengyel-magyar barátság napján nyitották meg.

A kiállítás a szent pápa életművét és örökségét 18 termen, összesen 1800 négyzetméteren keresztül mutatja be. Az anyag szakrális, tudományos és művészeti szempontok szerint került elrendezésre, és külön gazdagítják a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak alkotásai, valamint más jelentős magyar művészek szakrális művei is – írja a RomKat

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

A sokak által „rekordok pápájaként” emlegetett egyházfő életútját több száz fénykép és lengyel múzeumokból kölcsönzött, több mint száz személyes tárgy segítségével ismerhetik meg a látogatók. A képek bemutatják gyermek- és ifjúkorát, majd pápaságának fontos eseményeit, utazásait és találkozásait. A kiállított tárgyak között – amelyek közül több most először hagyhatta el Lengyelországot – látható például a korábbi pápamobil, valamint hétköznapi használati eszközei, köztük különböző egyházi öltözetei, kajakja, sífelszerelése és tábori kellékei.

A Szent II. János Pál pápa életét bemutató különleges tárlat egyben lelki utazás is, amely a pápa Mária-tiszteletére épül. Az audiokalauz segítségével a látogatók nemcsak életének legfontosabb állomásait ismerhetik meg, hanem mélyebb betekintést nyerhetnek tanításába is, és lelki útravalót kaphatnak mindennapi keresztény életükhöz.

Nyitókép: Képernyőkép

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
József59
2026. április 05. 11:08
Biztosa vagyok abban, hogy Ő és a SZŰZANYA most is velünk van, és könyörögnek az Atyához, hogy segítse álasztási győzelmünket. A sátán nem győzheti le Mária országát!
2
0
József59
2026. április 05. 11:05
Meddig lesz látható a kiállítás, mert feltételenül meg szertném nézni, és egy kicsit töltekezni?
0
0
orbandiktatura
2026. április 04. 22:08
Ahogy az ember regisztrál erre a faszszopó ZSIDÓ facebookra azonnal nyomják a pofájába az ellenzéki köcsög propagandát a 444-gyel az élen: i.ibb.co/JjH5Xb68/faszszopo-ZSIDOfacebook-444.png
0
1
Tapeino
2026. április 04. 20:26
Sanctus est!!
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!