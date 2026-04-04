Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa különleges életéről Székesfehérváron

Szobrot állítottak Szent II. János Pál pápának a Szent István-bazilikában
Kotormán László és Kotormán Norbert szobrászművészek alkotása.
Totus Tuus (Teljesen a tiéd) címmel nyílt egy nagyszabású kiállítás Szent II. János Pál pápa életéről, amely a 20. század egyik legmeghatározóbb alakjának pályáját és világtörténelmi hatását mutatja be szülővárosától, Wadowice egészen pápai szolgálatáig.
A tárlatnak a Szent István Király Múzeum ad otthont Székesfehérváron, az egykori ciszterci rendház épületében, és 2026. március 23-án, a lengyel-magyar barátság napján nyitották meg.
A kiállítás a szent pápa életművét és örökségét 18 termen, összesen 1800 négyzetméteren keresztül mutatja be. Az anyag szakrális, tudományos és művészeti szempontok szerint került elrendezésre, és külön gazdagítják a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak alkotásai, valamint más jelentős magyar művészek szakrális művei is – írja a RomKat.
A sokak által „rekordok pápájaként” emlegetett egyházfő életútját több száz fénykép és lengyel múzeumokból kölcsönzött, több mint száz személyes tárgy segítségével ismerhetik meg a látogatók. A képek bemutatják gyermek- és ifjúkorát, majd pápaságának fontos eseményeit, utazásait és találkozásait. A kiállított tárgyak között – amelyek közül több most először hagyhatta el Lengyelországot – látható például a korábbi pápamobil, valamint hétköznapi használati eszközei, köztük különböző egyházi öltözetei, kajakja, sífelszerelése és tábori kellékei.
A Szent II. János Pál pápa életét bemutató különleges tárlat egyben lelki utazás is, amely a pápa Mária-tiszteletére épül. Az audiokalauz segítségével a látogatók nemcsak életének legfontosabb állomásait ismerhetik meg, hanem mélyebb betekintést nyerhetnek tanításába is, és lelki útravalót kaphatnak mindennapi keresztény életükhöz.
