Kiállítás nyílt Szent II. János Pál pápa különleges életéről Székesfehérváron

A tárlatnak a Szent István Király Múzeum ad otthont Székesfehérváron, az egykori ciszterci rendház épületében, és 2026. március 23-án, a lengyel-magyar barátság napján nyitották meg.

A kiállítás a szent pápa életművét és örökségét 18 termen, összesen 1800 négyzetméteren keresztül mutatja be. Az anyag szakrális, tudományos és művészeti szempontok szerint került elrendezésre, és külön gazdagítják a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak alkotásai, valamint más jelentős magyar művészek szakrális művei is – írja a RomKat.