Az elmúlt évek egyik legjobb thrillere, mégsem volt rá kíváncsi senki a mozikban

A Marvel-film Thorjaként szupersztárrá lett Chris Hemsworth ugyan nem vált hirtelen színészóriássá, de nagyjából annyi a feladata az antihős szerepében, mint Ryan Goslingnak a Drive-ban: olykor szigorúan és tekintélyt parancsolóan, máskor egy ázott kiskutya melankolikus tekintetével kell néznie – mindezt a karizmatikus megjelenéséből kifolyólag gond nélkül teljesíti is.

A rá vadászó rendőrt alakító Mark Ruffalót a bugyuta politikai megnyilatkozásai miatt jól esne fitymálni, de az az igazság, hogy a film egyik legerősebb pontja, kiváló a kiégett, magánéleti problémákkal küzdő zsaru szerepében, aki már-már mániákusan szeretné megoldani az ügyet. Aztán ott van a hebrencs és erőszakos banditát megformáló Barry Keoghan, akit ugyan megbecsül a szakma szerencsére, de talán lehetetlen eléggé méltatni. Ez a srác tényleg bármit eljátszik, elég az olyan változatos szerepvállalásaira gondolni, mint A sziget szellemeiben, az Egy szent szarvas meggyilkolásában vagy a Birdben; itt is vibrál a vásznon, akármilyen elcsépelt szóhasználat, de ő aztán tényleg a generációjának az egyik legzseniálisabb színésze.

És kisebb, de annál hangsúlyosabb szerepben

feltűnik Halle Berry, aki valószínűleg alkut kötött az ördöggel,

mert nem létezik, hogy bár idén tölti be a hatvanat, húsz évet bőven letagadhatna, a mai napig annyira szép és olyan formában, hogy hímsoviniszta disznóként nem is tudtam az alakítására figyelni. Nick Nolte pedig ugyan csak pár jelenetben látható, de azokat egyből le is uralja, és mindig öröm látni mint az utolsó klasszikus hollywoodi színészek egyikét.