Jodie Foster úgy érzi, hogy teljesen kiégett, és a saját szakmájába vetett hitét is elvesztette

És nem telik el egy nap sem, amikor eljön az a fordulópont, ami mélyebb önvizsgálatra kényszeríti. Egy másik pácienséről kiderül, hogy öngyilkos lett, és nem akarja elhinni, hogy ennyire nem vette észre a figyelmeztető jeleket. Olyannyira nem, hogy a saját szakállára nyomozni kezd, mert meg van róla győződve, hogy a nőt meggyilkolták. Ám világosan érződik, nemcsak az igazságérzete hajtja, hanem hogy saját maga számára is bebizonyítsa, nem vált alkalmatlanná vált a szakmája gyakorlására.

Tehát

egy klasszikus hitchcocki alapsztoriról van szó, amelyben

egy kisember – vagy legalábbis nem egy hivatásos bűnüldöző – megpróbál felfejteni egy súlyos, vagy annak látszó esetet. Ugyanakkor nem az öreg mester elbeszélésmódját,inkább az olyan extravagánsabb tanítványai stílusát követi a film, mint Brian De Palma. A fókusz nem elsősorban azon van, ki mit követhetett el, hanem hogy az események miként hatnak pszichésen a főszereplőre. És nem csupán negatív hatást gyakorolnak. Mint a Terápia-sorozatban Mácsai Pál karakterének, esetünkben is szembe kell néznie a szakembernek, hogy a sok évtizedes tapasztalata és az ebből fakadó ösztönei is simán tévútra vezethetik, ahogy felmerül a hivatására való alkalmatlanság gondolata is, de közben a végtelenül ridegnek látszó nő életében újra megjelenik a szenvedély. Vagy valamiféle csírája azáltal, hogy az eset kapcsán a volt férje és közte, még ha takaréklángon is, de feléled némi tűz.

Mindez önmagában elég lenne egy klasszikus krimi-dráma keveréknek, Rebecca Zlotowski azonban sajnos nem elégedett meg ennyivel. A pszichológusnő is hipnózis alá veti magát, amely során látomásos képek tárulnak fel a családja múltjából és az egyik rokona Harmadik Birodalomhoz való kötődéséből. Ezek a szürreális jelenetek bár vizuálisan erőteljesek, és behozzák a transzgenerációs traumák kérdéskörét is, lógva hagyják azokat, funkciótlanná válnak, így teljesen feleslegesen lassítják az amúgy sem tempósan csordogáló cselekményt.