A türelmetlen örökös sorra megszabadult a családtagjaitól, de így sem lett belőle milliárdos – a Hogyan kaszálj nagyot nem fog nagyot kaszálni a mozikban

A gyerekkori szerelme ugyanis szép karriert futott be, és arra sarkallja, hogy lépjen a tettek mezejére, így a férfi ördögi tervet eszel ki.

Szép sorban a családtagjai közé férkőzik, elkezdi eltenni őket láb alól, a gyilkosságokat balesetnek álcázva. Majd hirtelen az egyik rokona munkát kínál neki, és sikerül elérni azt, amit a legtöbb embernek soha: az optimum érzését. Szépen keres, szerelmes lesz egy frissen elhalálozott unokatestvérének a barátnőjébe, és megelégszik ezzel az új élethelyzettel, nem akarja már tovább hajhászni az örökséget. Csakhogy a korábbi katalizátoraként szolgáló nő ismét feltűnik, ezúttal azonban már a végzet asszonyaként, és zsarolással arra kényszeríti, hogy folytassa az ámokfutását. Azt pedig már a film első perceiben sejtjük, hogy ez egésznek valószínűleg nem lesz jó vége, hiszen a férfi a halálsoron ülve egy gyóntatópapnak meséli el a történteket.

És igencsak pazar sztori bontakozik ki a visszaemlékezéseiből, csak kár, hogy John Patton Ford társ-forgatókönyvíró saját magát szemelte ki a rendezői szék kapcsán is. Nem állítom, hogy tehetségtelen lenne, korrekten felmondja a történetet, nem kevés vagány pillanatot szolgáltatva, de egy rossz filmnél milliószor bosszantóbb egy olyan közepes alkotás,

amelyben végig ott lebeg a lehetőség, hogy igazán szuper legyen.

Márpedig ebből az alapanyagból nem kell a Coen testvérekhez mérhető zseninek lenni ahhoz, hogy egy igazán szenzációs és maró fekete komédia süljön ki, esetünkben viszont John Patton Fordnak nincs meg hozzá a kellő stílus- és tempóérzéke. A Hogyan kaszálj nagyot streamingszolgáltatókra készült filmek korrekt, de a sótlan tálalás miatt meglehetősen jellegtelen marad.