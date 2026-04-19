A türelmetlen örökös sorra megszabadult a családtagjaitól, de így sem lett belőle milliárdos – a Hogyan kaszálj nagyot nem fog nagyot kaszálni a mozikban

Ha a főszereplőhöz hasonlóan lenne egy időgépünk, visszarepülnénk vele az időben, és mégsem néznénk meg a Disney új filmjét
Korántsem tragikus sci-firől van szó, de Vince Vaughn dupla főszerepléséből többet is ki lehetett volna hozni.
Kár, mert kiváló fekete vígjáték is lehetett volna egy fokkal egyedibb stílusú rendező kezében.
Glen Powell mögött vagy a világ legjobb menedzsere áll, vagy olyan kevés nagy tömegeket megmozgatni képes húzónév van jelenleg Hollywoodban, hogy jobb híján mesterségesen próbálnak belőle sztárt csinálni. Ha van ugyanis tökéletes példa a félrecastingolásra, akkor az az, hogy Arnold Schwarzenegger helyét ő vette át A menekülő ember új változatában, de akárhol is tűnt fel eddig, sehol sem okozott igazán maradandó perceket. A Hogyan kaszálj nagyot esetében azonban érdekes módon jobban összeszedte magát, mint ahogy a százmillió dolláros blockbusterekben szokta. Mert ugyan még mindig egy temus Leonardo DiCapriónak tűnik, vagy még inkább egy sheines Joseph Gordon-Levittnek, de most kihozta magából a maximumot,
lubickol a főszerepben, és mint kiderült, némi karizmája is van.
A filmben egy fiatalembert alakít, akit az obszcénan gazdag családja a születése pillanatában az édesanyjával együtt kitagadott, de mivel jogilag nem írták ki az örökségből, türelmesen várja, hogy egy nap majd meggazdagszik. Ám a rokonai halálozási rátáját tanulmányozva beletörődött, hogy nyugdíjas koráig valószínűleg egy vas sem üti a markát, aztán ahogy oly sok férfival megesik,
az apátiából egy nő rángatja ki.
A gyerekkori szerelme ugyanis szép karriert futott be, és arra sarkallja, hogy lépjen a tettek mezejére, így a férfi ördögi tervet eszel ki.
Szép sorban a családtagjai közé férkőzik, elkezdi eltenni őket láb alól, a gyilkosságokat balesetnek álcázva. Majd hirtelen az egyik rokona munkát kínál neki, és sikerül elérni azt, amit a legtöbb embernek soha: az optimum érzését. Szépen keres, szerelmes lesz egy frissen elhalálozott unokatestvérének a barátnőjébe, és megelégszik ezzel az új élethelyzettel, nem akarja már tovább hajhászni az örökséget. Csakhogy a korábbi katalizátoraként szolgáló nő ismét feltűnik, ezúttal azonban már a végzet asszonyaként, és zsarolással arra kényszeríti, hogy folytassa az ámokfutását. Azt pedig már a film első perceiben sejtjük, hogy ez egésznek valószínűleg nem lesz jó vége, hiszen a férfi a halálsoron ülve egy gyóntatópapnak meséli el a történteket.
És igencsak pazar sztori bontakozik ki a visszaemlékezéseiből, csak kár, hogy John Patton Ford társ-forgatókönyvíró saját magát szemelte ki a rendezői szék kapcsán is. Nem állítom, hogy tehetségtelen lenne, korrekten felmondja a történetet, nem kevés vagány pillanatot szolgáltatva, de egy rossz filmnél milliószor bosszantóbb egy olyan közepes alkotás,
amelyben végig ott lebeg a lehetőség, hogy igazán szuper legyen.
Márpedig ebből az alapanyagból nem kell a Coen testvérekhez mérhető zseninek lenni ahhoz, hogy egy igazán szenzációs és maró fekete komédia süljön ki, esetünkben viszont John Patton Fordnak nincs meg hozzá a kellő stílus- és tempóérzéke. A Hogyan kaszálj nagyot streamingszolgáltatókra készült filmek korrekt, de a sótlan tálalás miatt meglehetősen jellegtelen marad.
Powell azonban tényleg kiváló, a színésznek igazi gyámoltalan átlagember-kisugárzása van, mégis áraszt magából valamiféle sunyiságot, ami miatt nem őt kérnénk meg, hogy etesse meg az aranyhalainkat a távollétünk alatt. Viszont mellette a többi szereplő kifejezetten felejthető, a gyerekkori szerelmét alakító Margaret Qualley jó csaj, persze, de mégsem egy trójai Heléna, hogy elhiggyük, egyetlen tekintetével elveszti az összes férfi az eszét, és durva önsorsrontásba kezd.
Ami pedig kifejezetten fájó pont, az Ed Harris szerepeltetése: olyan ritkán láthatjuk mostanában a vásznon, hogy igazán megérdemelt volna egy jóval érdekesebben megírt karaktert,
mint az alig néhány perc erejéig feltűnő végtelenül rideg nagypapa.
Mindezek miatt a Hogyan kaszálj nagyot tipikusan az a film, amivel nem lehet sokat veszíteni, mert ahhoz túl izgalmas a sztori, de nem is fogjuk sorban felhívni a barátainkat a megtekintése után, hogy rohanjanak a moziba, mert ezt feltétlenül látni kell.
Hogyan kaszálj nagyot – amerikai thriller, vígjáték. Április 9-től a Prorom Entertainment Kft. forgalmazásában országszerte a mozikban.
