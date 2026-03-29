Rachel Weisz egy huszonöt évvel fiatalabb férfit zaklatott szexuálisan

még el sem helyezkedtünk a kanapén, de már arról ecsetel a történet főszereplőnője és narrátora igencsak plasztikusan, milyen nehéz egy bizonyos kor felett megélni, hogy már senki nem kívánja szexuálisan. Aztán az egyetemi professzor asszony életébe belibben egy fiatal új kolléga, és fantáziálni kezd róla, majd közeledni is próbál hozzá, miközben egy másik szálon a férje – akivel kölcsönösen nyitott kapcsolatban élnek – épp egy jókora metoo-ügy elé néz, miután egy diákjával lefeküdt.

Ezt a két szituációt bontja ki a félórás epizódok ellenére meglepően lassan és langyosan a sorozat. És igencsak identitáshiányosan. Mielőtt bárki félreértené, nem az problémám, hogy noha a széria már a plakátjával provokatív, szexuálisan túlfűtött, fekete humorban gazdag drámát ígér, de végül látszólag megijedt a saját célkitűzésétől és udvariaskodni kezd, hanem hogy

egyik vetületét sem sikerül erőteljesen kidomborítania.

Vannak benne tök jó emberi pillanatok, ahogyan a főszereplő a lánya segítségével próbálja megfejteni, a kiszemelt kollégája üzeneteiben vajon mit jelent egy-egy emoji, de keveset kapunk ezekből. Akadnak szórakoztató pillanatok, ahogyan szintén Rachel Weisz karaktere önironikusan narrálja az eseményeket, de valószínűleg csalódni fog, aki Bridget Jones-szerű sziporkázást vár; igaz, szerintem az sem volt vicces, de lehet, csak azért, mert férfi vagyok. És nem véletlenül képezi vicc tárgyát, hogy az amerikai filmekben mindenki szigorúan paplan alatt, misszionárius pózban szexel, ha ennyire nem is visszafogott a Vladimir, az erotikus jelenetek itt sem erotikusak.

A színészek azonban rengeteget segítenek a helyzeten, nem véletlenül Oscar-díjas Rachel Weisz, annyira karakteresen és emlékezetesen formálja meg az önmagát újra felfedezni próbáló asszonyt, hogy már miatta sem bántam a sorozatra rászánt időt. Az igazi aduász azonban a botladozó, egyszerre szerethető és szánni való férjét alakító John Slattery. A szerelmi háromszög – bár esetünkben inkább vágyfantáziákról, mintsem valódi érzelmekről beszélhetünk – harmadik csúcsát képező Leo Woodallnak a fiatal kolléga szerepében pedig lényegében annyi a feladata, hogy szépen verje vissza a fényt és néha befeszítsen; ezt gond nélkül teljesíti is.