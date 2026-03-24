Mintha egy földönkívüli érkezett volna Budapestre – David Bowie női alteregója átértelmezte a metál műfaját

Üdvözölte Budapestet, de enyhén szólva sem vitte túlzásba a kommunikációt, amikor azonban megszólalt, minden szavának súlya volt. A legtöbb előadóval ellentétben nem üvöltve kérte a közönséget, hogy alkossanak circle pitet, hanem szinte suttogva, de olyan hideg magabiztosság áradt a hangjából, hogy a többség engedelmeskedett neki, mint a katonatiszt. Az biztos, hogy ha a barátnőm lenne, nem kéne kétszer kérnie, hogy mosogassak el.

A misztikus légkör fokozása végett az összes zenésztársa maszkban állt színpadra, meg is sajnáltam őket, elképzelem, hogy az egyik legmenőbb előadó mellett gitározhatok, de amikor a barátaimnak vagy a családtagjaimnak eldicsekednék vele, és azt felelnék, hogy hiszik, ha látják, akkor nehezebben tudnám bizonyítani. Nem mellesleg a sztársággal járó könnyű csajozástól is megfosztja így Poppy a férfi kollégáit.

Sok érzelem a koncert alatt sem tükröződött rajta egyébként, mondjuk ennek a pókerarcnak megvan az az előnye, hogy ha halálosan unja az egészet, azt is tökéletesen tudja leplezni, de nem hiszem, hogy erről lenne szó. Most van az eddigi karrierje csúcsán, a nemrég megjelent friss lemeze nagyon sikeres, és nemcsak azért kellett neki új album, hogy promózza vele a turnéját, de két számmal letudja az egészet, és a bejáratott szerzeményekre koncentráljon, hanem az aktuális tételek alkották a fellépés gerincét.

És nem énekleckék kezdőknek típusú dalokról van szó, de minden hang hiba nélkül jött ki a torkán,