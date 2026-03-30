nádasdy ádám elhunyt költő

Meghalt Nádasdy Ádám

2026. március 30. 08:02

A nyelvész, költő, műfordító és esszéista 79 éves volt.

null

„A család kérésre szomorúan tudatom, hogy Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője 2026. március 29-én, 79 éves korában elhunyt. Gyászolják: férje Dr. Patczai Márk, lányai Nóra és Vilma,unokái Ábel, Olga, Noémi, Ágnes, Konrád és Matild valamint kollégái, tanítványai, tisztelői” – tette közzé Facebookon a hírt Török András.

Nádasdy Ádám 1970-ben végzett az ELTE angol–olasz szakán. Pályáját középiskolai tanárként kezdte, majd 1972-től egészen 2018-ig az ELTE angol nyelvészeti tanszékén oktatott. 1997 és 2003 között a tanszék vezetője volt. 2012-ben egyetemi tanári kinevezést kapott, 2017-től pedig professor emeritus címmel ismerték el munkásságát. Az angol és az olasz mellett franciául is beszél, édesanyja révén pedig a németet anyanyelvi szinten sajátította el.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Költőként több verseskötete is megjelent. Munkáját számos díjjal jutalmazták: 1990-ben Déry Tibor-jutalmat, 1993-ban Robert Graves-díjat, 2000-ben Füst Milán-díjat kapott. 2003-ban elnyerte a Budapestért díjat a magyar nyelvről szóló korszerű, tudományos szemléletű gondolkodás terjesztéséért és műfordítói tevékenységéért, valamint a Szépíró-díjat is. 2005-ben a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjjal tüntették ki költői és merész fordítói munkásságáért. Színpadi fordításai – köztük Shakespeare művei – több színház repertoárján is szerepeltek. 2016-ban jelent meg Dante Isteni színjátékának általa készített fordítása; a Pokol részletei korábban a Műút folyóiratban láttak napvilágot.

2019-ben publikálta azt a kötetét, amelyben a Bánk bán szövegét mai magyar nyelven, prózai formában adta közre, mivel az eredeti már a saját korában is régiesnek, helyenként mesterkéltnek és nehézkesnek hatott. Hasonló módon, az eredeti szöveg mellett magyarázatokkal ellátva jelent meg 2022-ben a Csongor és Tünde, majd 2023 augusztusában Az ember tragédiája prózai átirata is.

Nádasdy Magyarországon a melegmozgalom egyik legismertebb arca volt. 

Nyitókép: Wikipedia


 

 

 

