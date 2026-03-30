Meghalt Nádasdy Ádám

„A család kérésre szomorúan tudatom, hogy Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője 2026. március 29-én, 79 éves korában elhunyt. Gyászolják: férje Dr. Patczai Márk, lányai Nóra és Vilma,unokái Ábel, Olga, Noémi, Ágnes, Konrád és Matild valamint kollégái, tanítványai, tisztelői” – tette közzé Facebookon a hírt Török András.

Nádasdy Ádám 1970-ben végzett az ELTE angol–olasz szakán. Pályáját középiskolai tanárként kezdte, majd 1972-től egészen 2018-ig az ELTE angol nyelvészeti tanszékén oktatott. 1997 és 2003 között a tanszék vezetője volt. 2012-ben egyetemi tanári kinevezést kapott, 2017-től pedig professor emeritus címmel ismerték el munkásságát. Az angol és az olasz mellett franciául is beszél, édesanyja révén pedig a németet anyanyelvi szinten sajátította el.