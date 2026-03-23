Magyar menyegző a Fonóban – most bárki megnézheti ingyen az elmúlt időszak egyik legnagyobb hazai filmsikerét

Március 23-án, 17 órától a Fonó Budai Zeneházban vetítik a Magyar menyegző című filmet, amelynek az egyik főszereplője az immáron Jászai Mari-díjas Törőcsik Franciska. Az ingyenes mozit 18.30-tól kerekasztal-beszélgetés követi az alkotókkal, az ötletgazda-rendező Káel Csabával, az operatőr-producer Lajos Tamással és a moziban is látható-hallható népzenésszel, Hamar Dániellel, a Muzsikás Együttes tagjával. Az est házigazdája, Kocsondi Márk.

A Békési Miksa forgatókönyvéből készült Magyar menyegző két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. Az erdélyi, kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek, ám hamarosan olyan döntéseket is meg kelle hozniuk, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.