Életre kelt a régi Erdély! – Megnéztük a Magyar menyegző című filmet

az itt talált kincseket bárki által fogyasztható játékfilm formájában is megmutassák a nagyvilágnak.

A fogyaszthatóság – különösen a fiatalabb nemzedékekre gondolva – egyik fontos összetevője volt a két főszereplő kiválasztása; az egymásért minden akadályt (országhatárok, elnyomó rendszerek, évszázados szokások) leküzdő szerelmespárt alakító Törőcsik Franciska és Kovács Tamás pedig valóban remekül néznek ki külön-külön és egymás mellett is. Élettel azonban kevésbé a fordulatosnak szánt, ám többször elvékonyodó forgatókönyv tölti meg őket, inkább – különösen előbbi esetében – a filmes rutin menti a helyzetet, és ez látszik az örömszülőket kiválóan alakító Györgyi Annán és Lengyel Ferencen is.

Fotó: Fórum Hungary

A Magyar menyegzőnek a csodálatos kalotaszegi viseleteken és a valóban energikus táncjeleneteken kívül az áll a legjobban, amikor a humor is előkerül, ami ugyancsak az idősebb generációnak fekszik jobban. A háttérben viszont pluszként szépen megidéződik sok más mellett Novák Ferenc Tata és Korniss Péter alakja, munkássága;