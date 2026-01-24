Életre kelt a régi Erdély! – Megnéztük a Magyar menyegző című filmet

Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is
Két budapesti fiatalember, András és Péter a hetvenes évek végén Budapestről egy mérai falusi lakodalomba utaznak, ahol nem csak az ő sorsuk fordul meg. A Magyar menyegző tánc-filmbe csomagolt romantikus mozi, amely a közelmúlt történelméből is felvillant néhány kockát.
„A versenykínálatból a két kedvencem közül a Magyar menyegző volt az egyik. A nyolcvanas években játszódó, vibráló romkom a szívében is pont ugyanúgy tele van élettel, mint amilyen életteliek a benne látott táncok” – írta a mostantól a hazai mozikban is futó filmről egy amerikai kritikus. Ő még novemberben a tallinni filmfesztiválon találkozott Káel Csaba rendezésével.
Az alkotás a fesztiváligazgató szavait idézve berúgta az ajtót – már az sem túl gyakori, hogy egy A kategóriás seregszemlét egy magyar alkotással vezessenek fel.
Hogy mi varázsolta el nem csupán az említett szakírót, de a fesztiváligazgatót és a nemzetközi közönséget is, nem nehéz kitalálni: a Magyar menyegző készítői a szélsőségekre hajlamos, szenvedélyes magyar lélek esszenciáját csomagolták önmaga jogán is igen látványos népzenébe, néptáncba. Méghozzá kalotaszegibe, hiszen a sztori saját élményekből táplálkozik: Káel Csaba még építész egyetemistaként, 1981-ben Magyarvistán csöppent bele véletlenül egy, a filmbélihez hasonló lakodalomba, majd az élmény hatására a vidék és hagyományai örök szerelmese lett. Ő és az operatőri székbe csak e produkcióra visszaülő Lajos Tamás évtizedeket várt a már akkoriban megfogant ötlet megvalósulására, azaz hogy
az itt talált kincseket bárki által fogyasztható játékfilm formájában is megmutassák a nagyvilágnak.
A fogyaszthatóság – különösen a fiatalabb nemzedékekre gondolva – egyik fontos összetevője volt a két főszereplő kiválasztása; az egymásért minden akadályt (országhatárok, elnyomó rendszerek, évszázados szokások) leküzdő szerelmespárt alakító Törőcsik Franciska és Kovács Tamás pedig valóban remekül néznek ki külön-külön és egymás mellett is. Élettel azonban kevésbé a fordulatosnak szánt, ám többször elvékonyodó forgatókönyv tölti meg őket, inkább – különösen előbbi esetében – a filmes rutin menti a helyzetet, és ez látszik az örömszülőket kiválóan alakító Györgyi Annán és Lengyel Ferencen is.
A Magyar menyegzőnek a csodálatos kalotaszegi viseleteken és a valóban energikus táncjeleneteken kívül az áll a legjobban, amikor a humor is előkerül, ami ugyancsak az idősebb generációnak fekszik jobban. A háttérben viszont pluszként szépen megidéződik sok más mellett Novák Ferenc Tata és Korniss Péter alakja, munkássága;
és egy kis történelmi gyorstalpalót is kapunk a határon túli magyar kisebbség hetvenes évek végi, nyolcvanas évek eleji mindennapjairól.
Ennek hitelességéről két mérai asszony győzött meg a kolozsvári díszbemutatón, akik egy bizonyos csempészős jelenetnél sokatmondóan összenéztek, és az egyik csak annyit mondott: „Hú, ez tényleg így volt, jó ez a mozi!”
Magyar menyegző. Rendezte Káel Csaba. 2026. január 22-étől a Fórum Hungary forgalmazásában országszerte a mozikban
