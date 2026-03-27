Hosszú várólista és tízmilliók egy képért – szupersztár magyar festőért rajong a világ

ennek ellenére – vagy éppen ezért – a magyarságát nemcsak hogy büszkén tartotta lélekben és nyelvben is, de készült a végleges hazatelepülésre. Mielőtt ez bekövetkezhetett volna, 2007-ben hosszú betegség után elhunyt, így lányai csak a hamvait tudták hazahozni, az utolsó kívánsága szerint.

Provokatőrök, 1980 │ olaj, vászon │ 160 × 130 cm

Ez a soha ki nem heverhető trauma és a fiát semmiképpen nem a bizonytalan művészlétre szánó édesapával való ellentmondásos viszony Sándorfi alkotói pályájának első felét is markáns irányba állította; a nyugtalanító komorságot éteri szépséggel lágyító, sokszor meghökkentő tárgyakkal kombinált csendéleteit, majd önportréit csak később váltotta fel a női modellekkel való munka.

Javarészt fényképek után dolgozott,

amely munkamódszert először az 1973-as kiállításra készült önarcképeinél használta fel. Az alkotói munkafolyamat mindig a fotózással indult, ennek része volt a téma megkomponálása, a modellek megvilágítása, testhelyzetük, környezetük és öltözékük színeinek megválasztása. Modelljei gyakran saját lányai voltak, a leplekbe burkolt, némely esetben az antik kort idéző női testek mellett pedig szokatlan tárgyak – játékrepülő, kékre festett üvegű napszemüveg, madártoll – jelentek meg a vásznakon.