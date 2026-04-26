04. 26.
vasárnap
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
De akkor mi maradna a Fideszből?

2026. április 26. 06:26

A Fidesz nagy öregjei hazudnak, amikor azt állítják, hogy nem értik az ellenük szavazó fiatalokat.

2026. április 26. 06:26
null
Ungár Tamás
Népszava

„Nem értik a Fidesz megmondóemberei, hogy miért vesztette el pártjuk a fiatalok túlnyomó többségének szimpátiáját. Pedig szerintük annyi mindent adott az Orbán-kormány ennek a korosztálynak, adómentességet, CSOK-ot, államilag finanszírozott egyetemi férőhelyeket. Főképp azzal magyarázzák a huszonévesek ellenük fordulását, hogy elrontotta őket a közösségi média, a »globális szenny« állandó böngészése vette el a józan eszüket.

Elementáris butaság! A Fideszre szavazó fiatalok is folyamatosan a kütyüjüket nézik.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Azt is felvetik a megmondóemberek, hogy a nemzeti oldalhoz tartozó szülők-nagyszülők keveset beszélgetnek gyermekeikkel, unokáikkal, nem győzik meg őket a saját igazukról, a fiatalok ezért fordultak a Fidesz ellen.

Életidegen megfejtés. Pszichológiai alapigazság, hogy egy egészséges gondolkodású gyermek 12-14 éves koráig fogadja el feltétel nélkül szülei, nagyszülei, tanárai véleményét, akkortól nyíltan vagy magába fojtva vitázik az idősebbekkel, mert keresi a saját útját, helyét és dolgát a világban. A 18-20 évesek általában már megmosolyogják vagy elengedik a fülük mellett felmenőik velük szemben megfogalmazott kritikáját, aggodalmát és tanácsait. Ez évszázadok óta világjelenség.

A Fidesz nagy öregjei hazudnak, amikor azt állítják, hogy nem értik az ellenük szavazó fiatalokat. Nagyon is értik őket, csak önkritikátlanul hárítanak. Pontosan tudják, hogy az önálló gondolkodású fiatalok szabadságpártiak, és számukra a Fidesz által kimunkált »demokrácia« elfogadhatatlan. Ahogy az unió államainak ósdi elvekre alapozott bírálata és befeketítése is. A nyugatot ismerő tizen- és huszonévesek tudják, hogy Bécs, Berlin és Párizs nem élhetetlen város, mint azt 2015 óta igyekszik sugallni a politikai vezetés, és az se véletlen, hogy a magyarok, ha külföldön akarnak boldogulni, akkor nem Oroszországba vagy a Türk Tanács államaiba vágynak.”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
No comment no cry
2026. április 26. 07:09
"A nyugatot ismerő tizen- és huszonévesek tudják, hogy Bécs, Berlin és Párizs nem élhetetlen város" Szép valósággyurmázás. Nyilván hazudnak a svéd bűnügyi statisztikák, az amszterdami drogkereskedelem mértékét taglaló figyelmeztetések. Hazudnak a német vezetők, amikor azt kérik, hogy a zsidók ha lehet ne hordjanak kipában. Hazudnak azok (ismerős is), akik beszámolnak arról, hogy a híres német pontosság már sehol nincs, a vonatok ha jönnek is, akár órákat késnek. Hazudik az ellenzéki ismerős, aki kiment Brüsszelbe, és az első élménye az volt, hogy négy rendőr üldöz egy arabot, és hozzátette, hogy a későbbiekben tapasztalta, hogy ez ott mindennapos. Meg azt is mondja, hogy nyíltan, fényes nappal árulják a drogot az utcákon, csak úgy odalépett hozzá a figura, és megkínálta.
1
0
balbako_
2026. április 26. 07:07
Ja! Megjött a bűvszó a szabadság! Ugyan miféle szabadságukban korlátozta őket a gaz Orbán? Ízlelgessük a szót SZABADSÁG, de mi vén csontok már látjuk amit most kapnak az a NÉPSZABADSÁG!
2
0
llancsi74
2026. április 26. 07:06
Szabadságpárti fiatalok? Nem kell nekik az orbáni "demokrácia". Majd most megtapasztalják a M@gy@r féle demokráciát.... Gyanítom egyébként,hogy menőségből leszavaztak a toszára, azt innentől fogva le sem kakálják a politikát....
0
0
gullwing
2026. április 26. 07:03
Majd pont ilyen vén szar bolsi mondja meg a tutit...
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!