Azt is felvetik a megmondóemberek, hogy a nemzeti oldalhoz tartozó szülők-nagyszülők keveset beszélgetnek gyermekeikkel, unokáikkal, nem győzik meg őket a saját igazukról, a fiatalok ezért fordultak a Fidesz ellen.

Életidegen megfejtés. Pszichológiai alapigazság, hogy egy egészséges gondolkodású gyermek 12-14 éves koráig fogadja el feltétel nélkül szülei, nagyszülei, tanárai véleményét, akkortól nyíltan vagy magába fojtva vitázik az idősebbekkel, mert keresi a saját útját, helyét és dolgát a világban. A 18-20 évesek általában már megmosolyogják vagy elengedik a fülük mellett felmenőik velük szemben megfogalmazott kritikáját, aggodalmát és tanácsait. Ez évszázadok óta világjelenség.

A Fidesz nagy öregjei hazudnak, amikor azt állítják, hogy nem értik az ellenük szavazó fiatalokat. Nagyon is értik őket, csak önkritikátlanul hárítanak. Pontosan tudják, hogy az önálló gondolkodású fiatalok szabadságpártiak, és számukra a Fidesz által kimunkált »demokrácia« elfogadhatatlan. Ahogy az unió államainak ósdi elvekre alapozott bírálata és befeketítése is. A nyugatot ismerő tizen- és huszonévesek tudják, hogy Bécs, Berlin és Párizs nem élhetetlen város, mint azt 2015 óta igyekszik sugallni a politikai vezetés, és az se véletlen, hogy a magyarok, ha külföldön akarnak boldogulni, akkor nem Oroszországba vagy a Türk Tanács államaiba vágynak.”