Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tűzfalfestmény jókai mór jókai200 kis diófa utca mérges dorottya Színes Város Csoport

A magyar jövőt Jókai Mór is írja – itt a bizonyíték!

2026. március 20. 09:13

Az erzsébetvárosi Kis Diófa utcában látható az az óriás falfestmény, amelynek elkészülése a nemrég lezárult Jókai200 emlékév egyik csúcspontja volt.

Farkas Anita

Hogy ma már számtalan óriásfestmény tekint le ránk az évtizedek óta javarészt kopáran csúfkodó fővárosi tűzfalakról, azt mások mellett a Színes Város Csoportnak is köszönhetjük. A több mint tizenöt éve létező társaság Victor Vasarely Színes város című könyvéből vette az alapgondolatot: a művészet elitista módon ne záruljon be a galériákba, hivatalos kiállítóhelyekre, hanem vonuljon ki az utcákra, közterekre is. 

Az alapítók ezért egyfajta hídszerepet vállaltak a művészek és az egyes önkormányzatok, vállalatok, állami szereplők között, hogy együtt szebbé, élhetőbbé tegyék a nem mindig ez irányba tartó urbánus környezetet. Többes céllal: a falfestmények a művészi értékükön túl gyakran felhívják a figyelmet a nagy emberi teljesítményekre is – így díszítette például két esztendőn át Karikó Katalin arcképe a Krisztina körút 30. alatti ház falát, 

A jövőt magyarok írják felirattal.

És így került most egy óriási Jókai témájú falfestmény az erzsébetvárosi Kis Diófa utca egyik társasházának falára is. A Színes Város Csoport a február végén lezárult Jókai200 emlékév keretében országos jelentőségű köztéri művészeti kezdeményezést valósított meg a Nemzeti Kulturális Alappal együttműködésben – ennek csúcspontja lett a nagyszabású tűzfalfestés elkészítésére. A tervezésére kiírt pályázattal kifejezetten fiatal alkotókat szólítottak meg, arra biztatva őket, hogy Jókai Mór életművéből inspirálódva gondolják újra a városi környezet vizuális arculatát, illetve hozzák közelebb a városlakókhoz az irodalmi hagyományt.

A nyertes alkotás, ötven munkából válogatva, Mérges Dorottya terve lett. A Színes Város csapata ezt festette fel a Kis Diófa utca 2. szám alatti társasház tűzfalára, amely a kivitelezést megelőzően teljes körű hőszigetelésen is átesett, biztosítva a festmény hosszú távú megőrzését és esztétikai minőségét.

Flór Péter, a Színes Város Csoport főtitkára mindezzel kapcsolatban kiemelte, „a tűzfalfestés nem csupán látványos köztéri művészeti akció, hanem egyben tisztelgés a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja előtt, valamint jó példa arra, miként kapcsolható össze a kulturális örökség és a kortárs köztéri művészet”. A Jókai200-pályázatot elbíráló szakmai zsűri elnöke, Vargha Balázs, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanára pedig úgy fogalmazott, Mérges Dorottya pályaművét annak összetett szimbolikája tette kiemelkedővé, valamint az a képessége, 

amellyel egyszerre reflektál Jókai Mór irodalmi örökségére és a mai városi kultúrára.

Múlt és jelen összefonódása nemcsak a témában érhető tetten: a Képzőművészeti Egyetem grafikusművész szakos hallgatója a Procreate nevű iPades digitális illusztrációs programmal készítette el a végül első hellyel jutalmazott munkáját.

A középpontba mindenképpen Jókai Mórt, az ő ismert portréját szeretem volna állítani. A festményen még szereplő olvasó lány a mostani fiatalság jelképe, a vízből felbukó arc, a feje tetején egy várossal pedig a Jókai-művek hangulatát, azok esszenciáját hivatott megidézni” – értelmezte a koncepciót Mérges Dorottya. 

Reményei szerint sokaknak átmegy az üzenet: 

Jókai igenis még ma is releváns. 

És lehet, hogy nem ő a legnépszerűbb író a mostani tizen- vagy huszonévesek körében, de ezen segíthet, ha minden létező eszközzel és akcióval, akár ezzel a tűzfalfestménnyel is felhívják rá és a történeteire a figyelmet. 
 

Nyitókép: Jókai-tűzfalfestmény a Kis Diófa utcában. (Színes Város Csoport)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
csulak
2026. március 20. 10:53
ebben a falfestmenyben semmi muveszi nincs, sajnos
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2026. március 20. 09:35
Kisdiófa utca!!!! Már gyógypedagógiás osztály elvégzése is elég a firkászoknak?
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. március 20. 09:17
Értem. Jobbkai Mórabb voilt minden hazai mórnál..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!