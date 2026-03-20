A magyar jövőt Jókai Mór is írja – itt a bizonyíték!

A nyertes alkotás, ötven munkából válogatva, Mérges Dorottya terve lett. A Színes Város csapata ezt festette fel a Kis Diófa utca 2. szám alatti társasház tűzfalára, amely a kivitelezést megelőzően teljes körű hőszigetelésen is átesett, biztosítva a festmény hosszú távú megőrzését és esztétikai minőségét.

Flór Péter, a Színes Város Csoport főtitkára mindezzel kapcsolatban kiemelte, „a tűzfalfestés nem csupán látványos köztéri művészeti akció, hanem egyben tisztelgés a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja előtt, valamint jó példa arra, miként kapcsolható össze a kulturális örökség és a kortárs köztéri művészet”. A Jókai200-pályázatot elbíráló szakmai zsűri elnöke, Vargha Balázs, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanára pedig úgy fogalmazott, Mérges Dorottya pályaművét annak összetett szimbolikája tette kiemelkedővé, valamint az a képessége,

amellyel egyszerre reflektál Jókai Mór irodalmi örökségére és a mai városi kultúrára.

Múlt és jelen összefonódása nemcsak a témában érhető tetten: a Képzőművészeti Egyetem grafikusművész szakos hallgatója a Procreate nevű iPades digitális illusztrációs programmal készítette el a végül első hellyel jutalmazott munkáját.

„A középpontba mindenképpen Jókai Mórt, az ő ismert portréját szeretem volna állítani. A festményen még szereplő olvasó lány a mostani fiatalság jelképe, a vízből felbukó arc, a feje tetején egy várossal pedig a Jókai-művek hangulatát, azok esszenciáját hivatott megidézni” – értelmezte a koncepciót Mérges Dorottya.