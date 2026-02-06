„Mindent feláldoztam volna, hogy mattot adjak” – így győzte le Polgár Judit Kaszparovot

Ennek ellenére – és ez nagyon szimpatikus – A sakk királynője egy pillanatig sem akar véres elégtételt venni az e téren elszenvedett sérelmekért, inkább a kitartásról és az önazonosság mindenkori megtartásának fontosságáról szóló, inspiráló hőstörténetté fejlődik. Ez viszont sajnos azzal is jár, hogy a dinamikus zene és a bőven adagolt archív bejátszások ellenére is nagy részben felületes és egysíkú marad.

A rendező túl hamar engedi el az olyan érdekesen felkapott személyes szálakat, mint például a három lány egymáshoz való viszonya vagy a férjek megjelenésének hatásai a családi dinamikában. De különösen azoknak a kételyeknek legalább a rövid felskiccelése hiányzik, amelyek révén a főszereplő eljut a „Gyilkos voltam. Meg akartam ölni az ellenfeleimet. Mindent feláldoztam volna, hogy mattot adjak” mondatoktól „a világ nem a sakktáblából áll, ez csupán hatvannégy fekete-fehér kocka” kijelentésig.

Így a szándék ellenére a végére mégis valahogy az apa válik a legérdekesebb figurává,

aki szerint Judit azért nem lett a legjobb a világon, „csak” az egyik közülük, mert szüksége lett volna még napi három-négy óra gyakorlásra.

Hasonlóan beszédes egy másik megszólaló kijelentése is, aki viszont úgy fogalmaz: „Polgár Judit kísérleti nyúl volt. Az a tény, hogy elérte mindazt, amiről apja álmodott, és mégis nagyon normális és kedves ember maradt, az… valamilyen csoda.”

