Az életüket is kockáztatták, hogy a megtorlás elől menekülőket nyugatra segítsék – ők voltak az 56-os forradalom falusi hősei

2025. október 23. 17:37

A „munkás-paraszt kormány” épp oly kegyetlen volt velük, mint a népköz­társaság munkásembereivel.

2025. október 23. 17:37
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám

A forradalom alatt és után több mint száznyolcvanezer magyar menekült el. A szovjet katonai intervenciótól az osztrák határ 1957. januári lezárásáig sem volt kockázatmentes, ám a határzár vissza­építése és a tűzparancs bevezetése után menekülőnek és a menekülőket segítőknek egyaránt életveszéllyel járt a szabadság felé vezető út. 

Az azt megelőző tíz évben kizsigerelték, megalázták, elnyomták a falvak polgárait. Földjeiket elzabrálták, a tehetségesebb, módosabb gazdákat kuláknak nyilvánították, börtönbe vetették, a padlásról az utolsó búzaszemet is lesöpörték, a hitéletet üldözték. Mint annyiszor a történelemben, megint a magyar parasztság vette magára a legnagyobb terhet. Elképzelhetetlen a mai eszünkkel: asszonyok, akik tehenet fejtek, nem tudtak a gyerekeiknek egy pohár tejet adni. A baromfit tartó gazdák a börtönt kockáztatták, ha megbetegedett valaki a családban, és levágtak egy tyúkot gyógyító húslevest készíteni, hiszen mindent be kellett szolgáltatni. A szovjet páncélosokkal és a velük együttműködő magyar gazemberekkel – Kádár, Apró, Dögei – levert forradalom után a falvakban is kihalt a remény. 

Nem úgy a tettrekészség. 

A városi ruhában mocsarakon, erdőkön át menekülni szándékozó embereket számtalan visszaemlékezés szerint azok látták el étellel, meleg ruhával, akiknek maguknak is alig volt. 

Voltak természetesen hivatásos embercsempészek is, akik pénzért, aranyért vitték teherautóval a határhoz közeli településekre a menekülőket. Ám azok a hegyeshalmi, fertőrákosi, velemi, ágfalvai vagy épp nemesnépi, magyarszombatfai falusiak és a többiek, akik a bőrüket a vásárra vitték, legtöbbször felebaráti szeretetből vezették el a zöldhatárhoz a szovjet és bábjai elől eliszkoló polgártársaikat. Ők vitték oda a Hansági-főcsatorna fahídjaihoz éjjel, vagy át az erdőn az aknateknőket kikerülve. Jó néhányan közülük többéves börtönbüntetést kaptak tiltott határ­átlépésben való bűnsegédlet vádjával. A „munkás-paraszt kormány” épp oly kegyetlen volt velük, mint a népköz­társaság munkásembereivel. 

