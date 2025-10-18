Aki valóban védeni akarja a gyerekeket, annak a bűn gyökerét kell felszámolnia – nem a gyónás szentségét

Mi is a gyónás, és miért abszolút a gyónási titok?

Az első és legfontosabb: a gyónásban a hívő nem a papnak beszél, hanem Istennek. A pap nem bíró és nem ellenőr, hanem közvetítő, aki Krisztus nevében hallgat és oldoz. A gyónási titok tehát nem egyházon belüli „adatvédelmi szabály”, hanem a szentség lényegi feltétele. Ha a pap akár egyetlen szót is kiszolgáltatna abból, amit gyónásban hallott, nemcsak a gyónót árulná el, hanem magát a szentséget, Krisztust és az egyházat is. Mert ha a gyóntatószékből vallatószoba lesz, ott többé nem lesz valódi bűnbánat. És ha eltűnik a bűnbánat, a szentség szíve közepe szűnik meg.

Senki józan ember nem vitatja, hogy a gyermekbántalmazás és a pedofília a legmélyebb erkölcsi és emberi bűnök közé tartozik. A társadalomnak, az államnak és az egyháznak is kötelessége mindent megtenni a gyermekek védelméért, és keményen fellépni az elkövetőkkel szemben.

Ugyanakkor a világi törvényhozás nem avatkozhat bele abba, ami Isten és ember között történik.

A pap feladata nem a feljelentés, hanem a lelki vezetés: a bűnöst rávezetni arra, hogy vállalja tette következményeit, tegye meg a jóvátételt, és kezdjen új életet. A gyónás soha nem a bűn takargatása, hanem az első lépés annak gyökeres felszámolása felé. Aki ezt nem érti, az nem a bűnt akarja legyőzni, hanem a hit szabadságát akarja korlátozni.