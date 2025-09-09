Szakértő: ha Izrael elesett, az iszlamisták majd Magyarországot is célba veszik

Árt-e ez a hosszú háború Izraelnek és a diaszpórának? Sebes szerint a háborút meg kell nyerni, Izrael biztonságát csak ez szolgálja. A túszok között már kevesebb mint húszan vannak életben. Hány izraeli katonának kell még meghalnia, mert félnek teljes erővel megtámadni a Hamászt? Ez egy borzalmas dilemma, de ezzel a vezetőknek együtt kell élni, ha az ember zsidó államot vezet a Közel-Keleten. A diaszpórában a sajtó tele van a „szerencsétlen arab áldozatok képével”.

Sebes úgy véli, semmi nem fog változni, a sajtóban továbbra is hamisítják majd a képeket, az éhínségről és a gyerekekről, és a Hamász számait veszik alapul a tudósításokban.

A Hamász számait normális ember nem hiszi el.”

Nemes jelezte, hogy Izrael rövid idő alatt be tudta volna fejezni ezt a háborút, csak akkor egy felszálló porfelhő maradt volna Gáza helyén. A világ egy rövid háborút lenyelt volna, aztán az emberek elmentek volna megnézni a következő focimeccset. A háború most viszont húzódik, és Izrael elszigetelődik. Nemes szerint a háborúnak kevés köze van Izraelhez, a háborúnak a nyugati civilizációhoz van köze, és ez a háború már a második világháború után megindult.

Nemes szerint akkor a másik fél még arabnak és nem palesztinnak nevezte magát, és ennek volt az eredménye a magát most már palesztin népnek nevező csoport léte, hiszen az egyiptomi származású Arafat és a KGB „áldásos együttműködése” után kezdték el magukat palesztinnak nevezni. Izrael ellen a nemzetközi kampányt most Katar finanszírozza. Magyarország a nyugathoz tartozik, ellenünk is folyik a háború, itt Izrael mellékszereplő, a zsidó állam egyszerűen útban van. Ádám Ráchel hozzátette, hogy