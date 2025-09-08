Megjöttek a románok – törtek-zúztak, még a budai Várat sem kímélték

Kiss Imre próbaidős rendőr október 7-i panasza szerint, amikor meglátta, hogy a Döbrentei téren a 3-as jelzésű villamos hátsó lépcsőjén román katona ült, „én a román katonát figyelmeztettem, hogy a lépcsőn ne utazzon, mert a villamos mentén közvetlen közel lévő vaskorlát leüti, erre bajonettjét kihúzta, és azzal mellbe vágott, azonban sérülésem nem történt, s ezután a zsebéből pedig egy forgó pisztolyt vett elő, mit lőkészen felém tartott. Én erre saját személyem megvédésére kardot rántottam, mire a román katona a forgó pisztolyt zsebébe akarta tenni, én azonban a forgópisztolyt tőle elvettem, hogy meggyőződjek arról, hogy telve van-e, azonban a pisztolyt nem volt megtöltve és visszaadtam neki. A villamos kocsiból egy polgári ruhába öltözött román csendőr leszállt, hol már több román katona is összejött, és a román katonákat bujtogatta, hogy engem vigyenek be a román parancsnoksághoz, e közben az arra haladó amerikai misszió is figyelmes lett a nagy csoportosulásra, oda jöttek, a román csendőrt és a román katonát magukkal vitték”. Buza Kiss János 25 éves főhadnagy pedig, aki az Iskola u. 36. szám alatt lakott a Vízivárosban, Pesten járva keveredett bajba novemberben: „Egy 2 emberből álló román járőr feltartóztatott a Rákóczi úton és igazolványomat kérte. Én az igazolványomat előmutattam, s erre a románok az igazolványomat nem respektálták. Elvették tőlem tárcámat, mely 1000 K-át tartalmazott kék pénzben, a Lánchídnál a Dunaparton eleresztettek.”

A fenti feljelentések mellett rendelkezünk még a budapesti rendőrség bizalmas napi jelentéseivel, melyek 24 órás időközönként foglalták össze a fontosabb eseményeket, letartóztatásokat.

Ezek szerint – számos egyéb példa mellett – október 4-én este 11-kor a Döbrentei téren „két ismeretlen román katona megtámadta Kosch Károly pincért és elrabolta tőle 7800 koronáját”. Október 13-án a Széna téri piacon „egy 6 főből álló román járőr jelent meg, és önhatalmúlag megállapította az élelmiszerek árait, és az általuk megállapított árak mellett bevásárlásokat eszközölt. Az intézkedő rendőrközeget, aki ezen eljárások miatt kérdőre vontak őket, lefogták, és az a nagy számban összecsoportosuló közösség által előidézett tolongásban tudott csak tőlük elmenekülni”. Ugyanitt október 22-én este 6 körül „egy román katonai gépjármű sebes és vigyázatlan vezetés következtében elgázolta Nemes Adolf pénzügyi számvizsgálót, aki szenvedett sérülései következtében kórházba szállítás közben meghalt. A jelenlévő közönség a 2 román gépkocsivezetőt lefogta, de Alter Agestein és Rafael László román katonai detektívek fokossal szétverték a közönséget és elősegítették a gépjárművezetők elmenekülését. A közben előhívott rendőrök a 2 román detektívet elő akarták állítani, de egy román őrnagy és egy román főhadnagy, akik azután jelentek meg a helyszínen, elvitték a 2 detektívet a Pálffy-téri laktanyában lévő román katonai parancsnokságra.”

Érdekes részlet, hogy a kérdéses Nemes Adolf nem más volt,