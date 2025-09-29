Ady Endre, Móricz Zsigmond és mások korának egyik legnagyobb magyar írójaként emlegették – 75 éve hunyt el Bánffy Miklós

A kolozsvári születésű, Budapesten elhunyt Bánffy Miklós (1873–1950) szinte minden volt, amit fel­sorol a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere. Polihisztornak mondhatjuk: író és politikus, grafikus és színházi szakember, illetve az Opera intendánsa is volt. Emellett gróf is, nagy hírű arisztokrata család sarja, egyben utolsó arany­ágacskája. Későn nősült, 1939-ben 66 évesen, és polgári házasságot kötött. Színésznőt vett el, akitől már 1924-ben megszületett egyetlen gyermeke, Katalin. Ő idén hunyt el Marokkóban, Tanger-ben, hogy a családi tabló még színesebb legyen.

Bánffy Miklós jogot hallgatott Kolozsváron és Budapesten. Az ország egyik legnagyobb földbirtokosaként 28 éves korában országgyűlési mandátumot szerzett, és két cikluson át volt képviselő, közben Kolozs vármegye igazgatását is végezte mint főispán. Az első világháború idején katonaszolgálatot vállalt, és diplomáciai megbízásokat kapott, továbbá az ő feladata lett Ferenc József elhunyta után IV. Károly koronázási ünnepségének a megtervezése. Ami botrányba fulladt. Ugyanis „aranysarkantyús jelmezbe” öltöztetett egy csapat harctéri rokkantat, és felvonultatta őket a király mögött haladó díszmenetben.

Ennek ellenére politikai pályájának csúcsa csak ezután következett. Dacára, hogy nyughatatlan természetével a világháború végén már unta a diplomáciát, Bethlen István 1921-ben külügy- miniszternek hívta a kormányába. Másfél évig maradt, és megcsinálta a keserves munkát Trianon után. Beírta a nevét a történelembe. Nem véletlen, hogy 2013-ban szobrot emeltek a tiszteletére Sopronban, hogy a város magyar maradt. Azok közé tartozott, akik bírálták az országgyűlést, amiért gyorsan ratifikálta a békediktátumot, bízva abban, hogy megszűnik a magyarság elleni gyűlölet. Illetve azért is, mert legfőbb hatalomként beletörődött abba, hogy a romániai magyarság nem kap védelmet a Népszövetségtől. Miniszteri pályafutásának ez a vélemény vethetett véget.

Bár ekkor még mindig nem volt ötvenéves, legnagyobb színházi sikerein is túl volt már. 1912-ben nevezték ki intendánsnak az Operához, majd a Nemzeti Színházhoz is. Működésének késői folyománya, hogy a Strobl Alajos által 1920-ban gipszből megformázott mellszobrát 1994-ben végre elhelyezték a Opera folyosóján, az ez alapján bronzból kiöntött alkotást 2010-ben a szegedi Dóm téren, a nemzeti emlékcsarnokban, majd 2021-ben elneveztek róla egy próbatermet a Magyar Állami Operaház kőbányai Eiffel Műhelyházában.

Mielőtt színházi működéséről szó esnék, hogy miért is vált megint fontossá, a Bánffy családról is szólni kell. Az ilyen „ezeréves” családokat szokás úgy képzelni, hogy évszázadokon át apáról fiúra száll a hatvanezer holdas birtok igazgatásának a terhe, és ünnepkor akár tucatnyian ülnek asztalhoz attól függően, mennyi a gyerek. Valójában a famíliák idővel ágakra bomlottak aszerint, hogy ki melyik testvértől származott, egy-egy nemzedékben pedig százan is szerepelhettek úgy, hogy a mieinkhez hasonló, kis családok elkülönültek, és a tagok akár sosem érintkeztek. Például mert más családokkal barátkoztak és üzleteltek. A gyakori halálozások miatt előfordulhatott, hogy egy Esterházy az első felesége vagy férje miatt előbb egy Batthyány, majd egy Cziráky asztalánál találta magát. Miklós a Bánffy család legjelentősebb ágához tartozott, a losonciakhoz. Mely ráadásul rang szerint is megoszlott egy ideig: egyes családok tagjai grófok, mások bárói rangúak voltak. Gyakran házasodtak távoli rokonnal a nagycsaládon belül, s mivel sok fiú vitte tovább apja és nagyapja nevét (Miklós, Dénes, György), kifejezetten bonyolult a történetük.