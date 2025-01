„Nagyon sokan meg fognak vetni azért, amit mondok, de én egy proli dolognak tartom a nyaralást” – néhány gondolat egy Kassai Lajos-interjúhoz

Talán nem meglepő, ha azt mondom, hogy gyerekkoromban szerettem nyaralni. Nem nagyon láttam még gyereket, aki ne szeretett volna. A legtöbb ember felnőttként is megőrzi a nyaralás iránti lelkesedését és alig várja azt az egy-két hetet az évben, amikor végre el tud menni valahová. Valami olyan helyre, amit a pénztárcája megenged neki. Ha pedig nem enged ilyesmit a pénztárcája (szép számmal vannak ilyen honfitársaink is), akkor nem megy sehová, legfeljebb – ahogy a szörnyű mondás tartja – a Járda-szigetekre. Gyerekkoromban tehát szerettem nyaralni, aztán ez idővel elmúlt, úgy nagyjából tizenhat éves korom körül.

Egyszerűen nem értettem, mi értelme van a nyaralásnak.

És nem is mentem sehová nyaralási céllal hosszú éveken át. Persze miután megszülettek a gyerekeim, ismét képbe került a nyaralás, nem lehetett megúszni. A gyerekeim természetesen nagyon szerettek nyaralni menni, és ha ők nagyon szerettek, akkor nekem is kutya kötelességem volt legalábbis elszínészkedni a nyaralást. Hát milyen apa az ilyen. Ilyen, nincs mit tenni. Felnőtt fejjel már nem találom a helyem abban a helyzetben, amit nyaralásnak hívnak. Hasonlóan ahhoz, ahogy például a szülői értekezleteken sem találom. Elnézem a szülőtársakat és egyszerűen nem értem a lelkesedésüket, a hozzászólásaikat, az aktív részvételüket. Majdnem elalszom és alig várom, hogy végre kikeveredjek az osztályteremből az utcára. Lehetetlen alak.

Sokszor merengtem már azon, hogy mi a bajom a nyaralással. Mert utazni viszont szeretek, de akkor utazom és nem nyaralok.

Ha utazom, ugyanazt csinálom, mint amikor otthon vagyok. Hogy mi ez az ugyanaz, azt nehéz lenne megfogalmazni. És most Kassai Lajost hozom fel példaként (elvégre ezt az egészet eredendően Kassai kapcsán írom, csak még nem említettem), szóval Kassai Lajos mondja azt egy Kadarkai Endrével folytatott, néhány nappal ezelőtt megjelent beszélgetésben, hogy ő a saját életét éli folyamatosan, és abból nem kívánkozik ki. Minek és hová kívánkoznék? – kérdezi önmagától. A beszélgetésnek ezen a pontján arról esik szó, hogy

mindig azzal foglalkozik, amit igazán szeret, ezt nem tudja igazán munkaként felfogni, minek is menne hát nyaralni. Miből kapcsolódjon ki, amikor számára a munkája a teljességet jelenti?

Igen, valami ilyesmiről lehet szó esetemben is. Azért nem vágyom semmiféle nyaralásra, mert nem szeretnék semmiből kikapcsolódni. Miközben megértem azokat, akik nagyon is szeretnének. Mindig ugyanazt csinálom, írtam feljebb. Akárhol is vagyok, mindig ugyanazt. Ugyanazt csinálom az Alanti-óceán partján, mint a börzsönyi Szén-patak partján. Ugyanazt a Barcelonából Palma de Mallorcába tartó kompon, mint a Kismaros és Szokolya között közlekedő buszon. Figyelek, bambulok, gondolkodom. Pontosabban ezek sajátos keverékét csinálom, amit nyilván elég nehéz elképzelni. Bambulva figyelni, egyszerre gondolkodni és bambulni. Az a tapasztalatom, hogy aki írással foglalkozik, nagyjából hasonlóan működik. Önző és szemét dolog ez bizonyos szempontból, nagyon is tisztában vagyok vele. De most nem az írás morális aspektusairól szeretnék értekezni, visszatérnék inkább a tárgyhoz, bármennyire is úgy tűnik, mintha nem lenne tárgy.